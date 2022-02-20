Xuất hiện clip nhóm phụ nữ ăn mặc siêu 'mát mẻ' bị kéo lê ở công trường đang thi công, lãnh đạo địa phương nói gì?

Xã hội 20/02/2022 09:40

Mới đây, mạng xã hội Facebook được dịp xôn xao với đoạn clip ghi lại ghi cảnh một nhóm khoảng 4-5 người phụ nữ mặc áo ngực la hét và bị kéo lê giữa công trường thi công. Hiện, lãnh đạo huyện đã lên tiếng về vụ việc.

Chiều ngày 18/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại ghi cảnh một nhóm phụ nữ khoảng 4-5 người la hét, người đứng, người nằm tại một công trường. Quanh đó, hàng chục người đàn ông mặc đồng phục lao động đang cố lôi kéo những người phụ nữ này ra khỏi khu vực đang thi công. Đặc biệt, những người phụ nữ này chỉ mặc áo ngực. Đoạn clip sau khi lan truyền đã nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. 

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Theo Dân Trí, sự việc trên xảy ra tại một công trường xây dựng trên địa bàn xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Một lãnh đạo UBND xã Hoằng Trường xác nhận  đoạn clip có một số người phụ nữ mặc áo ngực xô xát với hàng chục thanh niên mặc áo đồng phục (áo của công ty) xảy ra trên địa bàn xã.

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Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại một công trường đang thi công trên địa bàn xã. Những người phụ nữ ra khu vực công trường của một doanh nghiệp đang thi công để ngăn cản, phản đối do liên quan tới việc tranh chấp đất. Sự việc đã được xã, huyện giải quyết nhiều lần nhưng gia đình này vẫn không đồng tình.

"Hiện đã yêu cầu nhà đầu tư dừng thi công để giải quyết các sự việc có liên quan, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp làm việc với gia đình có ý kiến. Trong trường hợp nếu người dân sai mà cố tình cản trở doanh nghiệp thì sẽ đề nghị công an khởi tố vụ án" - lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa thông tin với Dân Trí.

Theo Người Lao Động, ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, cho biết những người phụ nữ mặc áo ngực có hành vi xô xát ở công trường có liên quan tới hộ gia đình ông T.V.L. (người địa phương). "Đất của gia đình ông L. đã được nhà nước (UBND huyện Hoằng Hóa) thu hồi giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án chứ không phải đất tranh chấp"- ông Cảnh thông tin.

Cũng theo ông Cảnh, do không đồng tình, ông L. đã làm đơn khởi kiện ra tòa và tới đây (ngày 24/2), TAND huyện Hoằng Hóa sẽ đưa vụ việc ra giải quyết.

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Hình ảnh thâm tím trên cơ thể một người phụ nữ sau vụ việc xô xát - Ảnh: Người Lao Động

Cũng thông tin về vụ việc nhóm phụ nữ bị kéo lê, theo Zing News, lãnh đạo địa phương cho biết, trước đó, giữa gia đình ông L. và nhóm công nhân từng 2 lần xảy ra xô xát, cũng tại địa điểm dự án trên.

Gửi đơn cho cơ quan chức năng, gia đình ông T.V.L. cho rằng họ có hơn 2 ha đất trồng rừng được cấp sổ đỏ. Song khi bị thu hồi thực hiện dự án du lịch, họ không được đền bù. Chính quyền xã, huyện nhiều lần có văn bản giải quyết đơn khiếu nại nhưng ông L. không đồng ý và tiếp tục cầu cứu cơ quan chức năng.

Ông L. cho rằng khi vụ việc chưa rõ ràng nhưng đơn vị thi công vẫn tiến hành xây dựng nên họ tập trung phản đối.

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