Kiểm tra xe khách, phát hiện 400kg thịt lợn đã bốc mùi hôi thối

Trong quá trình kiểm tra bất ngờ một chiếc xe khách, lực lượng chức năng phát hiện 7 thùng xốp cỡ lớn bên trong chứa 400kg thịt lợn bốc mùi hôi thối.
- Hàng xóm hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ về 'bộ mặt thật' của người cha trong vụ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường sống thoải mái, 'rượu vào' lại đập phá nhà cửa
- Chuyên gia giáo dục bàn về vụ nam sinh mất tích, tự tử trên sông Sài Gòn: 'Ai cũng phải có trách nhiệm giang tay đón lấy, xoa dịu nỗi đau của các con'
Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an Nghệ An) vừa phát hiện xe khách chở 400kg thịt lợn bốc mùi hôi thối.
Cụ thể, đêm ngày 18/2, lực lượng CSGT nêu trên làm việc trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe khách mang BKS 76B- 009.88 dừng xe để kiểm tra.
Qua đó, CSGT phát hiện ở khoang chứa hành lý xe khách có tới 7 thùng xốp chứa thịt lợn (trọng lượng 400kg). Số thịt lợn này không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối. Tài xế xe khách là ông N.M.H. (54 tuổi), trú tỉnh Quảng Ngãi.
Theo báo Nghệ An điện tử, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch liên quan đến lô hàng nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao số hàng cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.