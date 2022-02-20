Con trai xem ảnh cưới của bố mẹ xong lăn ra khóc, ăn vạ: "Bố mẹ không yêu con"

Khoảnh khắc khóc lóc vật vã của cậu bé lại khiến dân mạng không nhịn nổi cười.

Sau khi đoạn video được đăng tải lên MXH, nhiều người không hiểu lý do tại sai cậu bé lại khóc lóc sau khi nhìn thấy ảnh cưới của bố mẹ. Clip do chính mẹ của cậu bé ghi lại đã thu hút hàng nghìn lượt xem sau vài giờ đăng tải.

Trong clip, cậu bé nước mắt ngắn nước mắt dài vừa ôm tấm ảnh cưới của bố mẹ vừa nói: “Bố mẹ không yêu con”. Người mẹ chỉ biết cười và pha trò: “Cú sốc đầu đời của thanh niên lần đầu phát hiện mình không có mặt trong ảnh cưới của bố mẹ.”

Khoảnh khắc khóc lóc vật vã của cậu bé lại khiến dân mạng không nhịn nổi cười. Hơn nữa, cảm xúc hoảng hốt ban đầu của người mẹ khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu con trai cũng nhận “bão like” từ cộng đồng mạng.

Phía dưới đoạn clip, hàng ngàn lượt bình luận bày tỏ sự yêu mến đối với cậu bé “lầy lội” này:

“Dù em bé khóc dữ dội nhưng mình thấy đáng yêu quá trời, hai mẹ con cũng hài hước nữa. Xem clip mà mình vừa cười vừa xúc động”.

“Cú sốc đầu đời này cần lời giải đáp rõ ràng từ bố mẹ, nếu không em bé sẽ luôn thắc mắc và tổn thương đó. Cơ mà đoạn clip đáng yêu thực sự. Thả tim”.

“Con gái mình cũng thế, xem ảnh cưới của bố mẹ xong cũng bảo bố mẹ đi chụp ảnh không rủ con, bố mẹ không yêu con”.

“Hồi nhỏ mình cũng thường thắc mắc vì sao không có mặt trong đám cưới của bố mẹ nhưng bố mẹ chẳng bao giờ được vui tính như bà mẹ này, toàn bảo nhặt mình từ bãi rác về thì làm sao được chụp hình”.

Theo tìm hiểu, bé trai trong đoạn clip tên là An Khánh năm nay vừa tròn 3 tuổi. Hiện gia đình bé đang sinh sống và làm việc tại Sơn La.

Chạm móp xe Camry trên cầu vượt, nam shipper vẫn ngông nghênh không nhận lỗi Diễn biến trong clip cho thấy, sau va quẹt, tài xế ô tô vô cùng bức xúc tố nam shipper đã sai còn có thái độ không đúng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-xem-anh-cuoi-cua-bo-me-xong-lan-ra-khoc-an-va-bo-me-khong-yeu-con-451048.html