MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình

Đời sống 23/02/2022 07:46

Nữ MC thời tiết xinh đẹp của VTV - BTV Mai Ngọc tiết lộ rằng đây là lần đầu tiên cô phải mặc áo len lên sóng trong suốt hơn 10 năm gắn bó với chương trình.

Từng được biết đến với danh xưng "Cô gái thời tiết", giờ Mai Ngọc đã trở thành BTV "cứng" dẫn nhiều chương trình quan trọng của nhà Đài.

MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình - Ảnh 1

Ngoài giọng đọc truyền cảm, Mai Ngọc còn gây ấn tượng với người xem nhờ gu thời trang nhã nhặn, tinh tế. Như trong lần mới đây, khi thời tiết mưa lạnh, Mai Ngọc đã phải thay đổi gu thời trang của mình. Đây cũng là lần đầu tiên trong một thập kỷ dẫn chương trình, nữ BTV phải mặc áo len bên trong: "Hà Nội, 8 độ C, vừa rét, vừa mưa. 10 năm dẫn chương trình, lần đầu tiên rét đến nỗi phải mặc áo len lên sóng", Mai Ngọc chia sẻ.

MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình - Ảnh 2

Theo chia sẻ của nữ BTV xinh đẹp, trong suốt 10 năm dẫn chương trình, đây là lần đầu tiên rét đến nỗi khiến cô phải mặc áo len để lên sóng. 

MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình - Ảnh 3

BTV Mai Ngọc cho biết trường quay của Đài truyền hình Việt Nam liên tục phải bật điều hoà mát để bảo vệ máy móc không bị nóng quá tải nên càng 'rét hơn'.

MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình - Ảnh 4

BTV Mai Ngọc được biết đến là một trong số những gương mặt quen thuộc của VTV. Cô gây ấn tượng mạnh bởi tài năng cũng như nhan sắc xinh đẹp. 

MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình - Ảnh 5

Ngoài công việc tại nhà đài, Mai Ngọc còn duy trì shop thời trang cá nhân và phục vụ chủ yếu cho các "quý cô văn phòng" với sự nhã nhặn và lịch sự được đặt lên hàng đầu.

MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình - Ảnh 6

Trước khi được các khán giả ưu ái gọi tên với biệt danh 'cô gái thời tiết', BTV Mai Ngọc cũng được biết đến là một trong số những hotgirl đời đầu của Hà Thành khi từng là gương mặt trang bìa, phủ sóng trên các tờ báo của giới trẻ một thời. 

MC Mai Ngọc tiết lộ lần đầu tiên cô mặc áo len trong suốt 10 năm lên sóng truyền hình - Ảnh 7

Hiện BTV Mai Ngọc đang làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam và giữ vai trò BTV của chương trình Thời sự Việt Nam hôm nay. Nữ MC xinh đẹp cũng đảm nhận dẫn sóng các chương trình thời tiết của VTV.

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