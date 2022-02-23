Hot girl "trứng rán" tiết lộ đôi chân dài đến 1m13 "ăn đứt" cả siêu mẫu Thanh Hằng

'Hot girl trứng rán' 5 lần 7 lượt lộ nhan sắc khác ảnh tự đăng.
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Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000) hay còn được gọi với cái tên quen thuộc ''hot girl trứng rán'', trở thành hiện tượng mạng được săn đón bắt đầu từ năm 2020.
Cô nổi tiếng sau câu nói thả thính nghe như rót mật vào tai, tạo nên hot trend trong giới trẻ Việt: "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ".
Trên trang cá nhân, hot girl Trần Thanh Tâm thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chỉn chu của bản thân. Qua đó, netizen không khỏi xuýt xoa trước gương mặt cuốn hút được make up kỹ lưỡng, làn da không tì vết.
Đôi chân đáng ngưỡng mộ của Trần Thanh Tâm được cho là vượt mặt nhiều mỹ nhân đình đám Vbiz. Tuy nhiên, trong những khung ảnh được chụp lại bởi team qua đường, đôi chân của cô dường như bị rút ngắn. So sánh giữa ảnh bị chụp và ảnh tự đăng, đôi chân 1m13 của Trần Thanh Tâm được cho là ngắn và không thon gọn.