Hot girl "trứng rán" tiết lộ đôi chân dài đến 1m13 "ăn đứt" cả siêu mẫu Thanh Hằng

Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000) hay còn được gọi với cái tên quen thuộc ''hot girl trứng rán'', trở thành hiện tượng mạng được săn đón bắt đầu từ năm 2020.

Cô nổi tiếng sau câu nói thả thính nghe như rót mật vào tai, tạo nên hot trend trong giới trẻ Việt: "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ".

Trên trang cá nhân, hot girl Trần Thanh Tâm thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chỉn chu của bản thân. Qua đó, netizen không khỏi xuýt xoa trước gương mặt cuốn hút được make up kỹ lưỡng, làn da không tì vết.

Tuy nhiên, từ sau khi góp mặt tại cuộc thi Miss Fitness Việt Nam trong vai trò thí sính, những hình ảnh của Trần Thanh Tâm lại nhận nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, trên các diễn đàn tích cực lan truyền hình ảnh Thanh Tâm trong cuộc thi. Khoảnh khắc ghi lại hot girl phô diễn vóc dáng trong bộ váy sexy, khoét xẻ táo bạo.

Hình ảnh lập tức gây chú ý. Chiếm spotlight là vòng eo kém thon gọn, săn chắc, ngoài ra gương mặt của cô nàng cũng khá phúng phính, khác xa với những hình ảnh tự khoe trên mạng xã hội trước đó. Bên cạnh đó, 10X còn gây chú ý nhờ sở hữu nhan sắc cũng "ra gì và này nọ". Trần Thanh Tâm đã khiến nhiều người chú ý và vô cùng thắc mắc khi chia sẻ về chiều cao cũng như đôi chân dài, thẳng tắp của mình. Theo đó một dân mạng đã tỏ ra hoài nghi về chiều cao của hot girl thị phi: "Chị cao 1m70 thật ạ? Nhìn như gần 1m80 ý". Trả lời cho câu hỏi này, Thanh Tâm giải thích: "Po cao 1m70, chân khoảng 1m13 cộng thêm góc chụp nên nhìn sẽ hơi cao so với thực tế".

Đôi chân đáng ngưỡng mộ của Trần Thanh Tâm được cho là vượt mặt nhiều mỹ nhân đình đám Vbiz. Tuy nhiên, trong những khung ảnh được chụp lại bởi team qua đường, đôi chân của cô dường như bị rút ngắn. So sánh giữa ảnh bị chụp và ảnh tự đăng, đôi chân 1m13 của Trần Thanh Tâm được cho là ngắn và không thon gọn.