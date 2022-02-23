Idol Thông Soái Ca giờ đã là chồng người ta, tướng phu thê đẹp cỡ nào?

Đời sống 23/02/2022 08:13

Mới đây một nữ TikTok cơ tự nhận vợ Thông Soái Ca khiến CĐM phải thốt lên '' tướng phu thê thế cơ mà''

Thật không ngoa khi nói rằng Tiktok là mảnh đất màu mỡ sản sinh ra idol. Tròn thời gian vừa qua cái tên Thông soái ca đã khiến cho chị em đổ kềnh đổ càng với câu nói:'' Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh''. Dù sao về nhan sắc anh không bằng ai nhưng để nói về sự chất ngầu thì không ai đọ được anh.

Idol Thông Soái Ca giờ đã là chồng người ta, tướng phu thê đẹp cỡ nào? - Ảnh 1

Là idol được các chị em say như điếu đổ nguyện trống mái để ở bên theo dõi anh Thông thế nhưng mới đây có một tài khoản Tiktok đã tự xưng là vợ Thống soái ca.

Idol Thông Soái Ca giờ đã là chồng người ta, tướng phu thê đẹp cỡ nào? - Ảnh 2

Nữ TikToker tuyên bố CĐM bớt đẩy thuyền đi nha vì anh Thông đã là của chị. Chưa dừng lại ở đó, chị còn khẳng định chắc nịch '' Những con khác ngại tán Thông, tại ngán em''.

Idol Thông Soái Ca giờ đã là chồng người ta, tướng phu thê đẹp cỡ nào? - Ảnh 3

Ngay lập tức đoạn clip này đã viral khắp cõi mạng. Ai nấy cũng phải gật gù rằng ngoại hình của chị gái có tướng phu thê với anh Thông. Cả 2 đúng là một cặp trời sinh.

Idol Thông Soái Ca giờ đã là chồng người ta, tướng phu thê đẹp cỡ nào? - Ảnh 4

Tuy nhiên, rất nhiều netizen nhanh chóng nhận ra cô gái xuất hiện trong đoạn video là người Trung Quốc, được lấy về ghép lại nhạc cho bắt trend.

Idol Thông Soái Ca giờ đã là chồng người ta, tướng phu thê đẹp cỡ nào? - Ảnh 5

Mặc dù biết là clip ghép và vợ Thông Soái Ca không hề có thật, nhưng chị gái trong clip vẫn được nhiều cư dân mạng đẩy thuyền với Thông Soái Ca nhiệt tình vì quá xứng đôi. Hai anh chị hợp nhau ở bộ răng "hiếm có khó tìm", cùng khuôn mặt có nét phu thê khó chối cãi, có thể nói là "một chín một mười". Thậm chí tới cả phong cách quay TikTok của cả 2 cũng đều rất độc đáo, có 1-0-2 và chẳng giống ai.

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Từ khóa:   idol Tiktok Thông Soái Ca chồng người ta

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