Cả 3 chị em gia đình Hoa Dâm Bụt đều lận đận, gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm.

Là hội bạn thân nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt, gia đình Hoa Dâm Bụt gồm Hoà Minzy, Đức Phúc, Erik. Đến nay đã gắn bó keo sơn được với nhau hơn 5 năm ra bài nào hit bài đó. Thành công trên con đường âm nhạc là vậy nhưng buồn thay đường tình duyên của 3 chị em lại vô cùng trắc trở. Những ngày gần đây câu chuyện tan vỡ với chồng thiếu gia của Hoà Mizy đã khiến công chúng phải bàng hoàng. Cứ tưởng sẽ viên mãn cùng nhau đi suốt kiếp nhưng rồi cũng tan vỡ khi đã có với nhau một mặt con.

Còn Erik dù rất kiến tiếng trong chuyện tình cảm nhưng nam ca sĩ này cũng vướng vào drama bị bạn trai tin đồn là ca sĩ Sơn Ngọc Minh phanh phui chuyện yêu đồng giới, tố phụ tình gây sóng cõi mạng suốt một thời gian dài. Cuối cùng là ca sĩ Đức Phúc, như một tờ giấy trắng trong chuyện tình cảm. 25 tuổi chưa có một nụ hôn đầu, được ai đó chạm nhẹ còn run thì lấy đâu ra kinh nghiệm tình trường.

Trên một talk show, Đức Phúc từng chia sẻ trước đây vì tự ti về ngoại hình nên anh không yêu ai, mối tình đầu của nam ca sĩ là vào năm 2018. Tại chương trình, Đức Phúc cũng bày tỏ mong muốn tìm người yêu không phải là người trong showbiz và mong muốn giữ kín mọi chuyện: "Trong tình yêu, tôi chỉ cần một người đơn giản là luôn ở bên mình, thông cảm, chia sẻ với mình nhưng không phải cứ muốn là được".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tinh-trac-tro-cua-gia-dinh-hoa-dam-but-hoa-minzy-lan-dan-erik-ngap-drama-duc-phuc-mai-van-khong-co-nu-hon-dau-451530.html