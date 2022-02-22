Nhan sắc Hoà Minzy ''mẹ một con'' ngày càng thăng hạng sắc sảo, mặn mà sau khi chia tay bạn trai thiếu gia

Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc "không phải dạng vừa" của gái một con.

Kết thúc chuyện tình kéo dài gần 5 năm theo cách nhẹ nhàng nhất, Hòa Minzy cũng vì thế mà lạc quan hơn bao giờ hết, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trên mạng xã hội.

Sau 5 năm gắn bó, có một con trai chung, Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải chia tay. Cả hai ứng xử văn minh dù không còn bên nhau.

Không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng ba vòng của Hòa Minzy vòng nào ra vòng đó.

Nụ cười tươi cũng là một trong những đặc điểm gây thiện cảm với người đối diện của Hòa Minzy.

Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc mặn mà càng khiến cộng đồng mạng thêm trầm trồ. Từ kiểu tóc, phong cách trang điểm, trang phục đến cả thần thái của cô nàng cũng toát lên vẻ đẹp đằm thắm duyên dáng mà không kém phần quyến rũ của bà mẹ một con.





Trong bài đăng mới nhất, Hoà Minzy khoe loạt ảnh diện áo dài cách tân xinh đẹp được chụp tại xứ Huế

Hình ảnh Hòa Minzy tựa đầu vào bờ vai bé, thân hình nhỏ nhắn của nhóc tỳ dành cái hôn ấm áp cho người mẹ, nhận "bão tim" từ người hâm mộ.

"Bà mẹ một con" Hòa Minzy ngày càng quyến rũ và nữ tính hơn trong mắt người hâm mộ.

Công khai kết thúc chuyện tình 5 năm với thiếu gia Minh Hải, nữ ca sĩ cho biết cả hai vẫn cố gắng quan tâm, chăm sóc để con trai không bị thiếu thốn tình cảm. Bên cạnh đó, cả hai dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nhau, bảo vệ đối phương trước những lời lẽ mang tính công kích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-hoa-minzy-me-mot-con-ngay-cang-thang-hang-sac-sao-man-ma-sau-khi-chia-tay-ban-trai-thieu-gia-451336.html