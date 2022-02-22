Top 3 hoa hậu Việt Nam sau 16 năm đăng quang: Mai Phương Thúy chưa bao giờ 'giảm nhiệt', 2 á hậu lại cực kỳ kín tiếng

Sao Việt 22/02/2022 07:15

Đã 16 năm kể từ ngày cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 diễn ra, cuộc sống của Top 3 chung cuộc bao gồm Mai Phương Thúy, Lưu Bảo Anh và Lương Thị Ngọc Lan giờ ra sao khiến nhiều người tò mò.

Hoa hậu Việt Nam 2006 diễn ra tại thành phố biển Nha Trang nhận được sự quan tâm từ khán giả bởi dàn thí sinh chất lượng, quy mô tổ chức lớn.

Kết quả chung cuộc, Mai Phương Thúy đăng quang hoa hậu. Hai danh hiệu còn lại thuộc về Lưu Bảo Anh và Lương Thị Ngọc Lan.

Sau 16 năm, cuộc sống của họ thay đổi rất nhiều. Trong đó Mai Phương Thúy ngày càng nổi tiếng, giàu sang, có chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz và kinh doanh.

 

top 3 hoa hau viet nam 2006 anh 1

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy

 

Sau khi được trao chiếc vương miện của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy tiếp tục lên đường sang Ba Lan "chinh chiến" cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Bằng tất cả sự nỗ lực của mình, người đẹp đã lọt vào top 17 đại diện đẹp nhất, giúp Việt Nam tăng 15 bậc, từ vị trí 65 lên 49 trên bảng xếp hạng Grand Slam của Global Beauties.

 

Top 3 hoa hậu Việt Nam sau 16 năm đăng quang: Mai Phương Thúy chưa bao giờ 'giảm nhiệt', 2 á hậu lại cực kỳ kín tiếng - Ảnh 2

 

Với nhan sắc xinh đẹp, chiều cao vượt trội (thời điểm đăng quang là 1,79 m, giờ đã cao thêm) cùng sự thông minh khéo léo, cô nhanh chóng trở thành gương mặt phủ sóng khắp showbiz.

 

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Nhưng khác nhiều hoa hậu, Phương Thúy không mặn mà với nghệ thuật, cô chủ yếu tập trung làm kinh doanh. Người đẹp sinh năm 1988 tiết lộ đã đầu tư chứng khoán nhiều năm qua, và ngày càng trở nên giàu có, là “đại gia của chính mình”.

Trong suốt 2 năm đương kim hoa hậu, Mai Phương Thuý rất chăm chỉ làm từ thiện, cô đã đi nhiều nơi, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều đối tượng: thương bệnh binh, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, nạn nhân thiên tai…để thăm hỏi và tặng quà. Tổng số tiền cô đã làm từ thiện trong 2 năm đương nhiệm lên tới gần 10 tỷ đồng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy nóng bỏng và quyến rũ ở tuổi 32

Dù hiện tại công việc chính của Mai Phương Thúy là kinh doanh nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn nhận lời tham gia các show diễn thời trang hay show truyền hình. Sau 16 năm đăng quang, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút trong showbiz Việt và luôn được săn đón mỗi khi xuất hiện. Không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc mà Mai Phương Thúy ngày càng nóng bỏng, quyến rũ với gu thời trang táo bạo, phóng khoáng.

Á hậu Lưu Bảo Anh

Nhan sắc vẫn y nguyên của Á hậu Lưu Bảo Anh sau 14 năm - VietNamNet

Lưu Bảo Anh sinh năm 1982, là thí sinh nổi bật tại cuộc thi HHVN 2006 bên cạnh Mai Phương Thúy. Nếu Mai Phương Thúy ghi điểm bằng lợi thế sức trẻ, sự hiện đại thì Lưu Bảo Anh lại sở hữu vẻ đẹp thuần Việt vô cùng sang trọng và lộng lẫy.

Trước đó, Bảo Anh từng được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2003.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 14 năm: Mai Phương Thúy đẹp và giàu

Sau khi về nhì tại cuộc thi Hoa hậu, Lưu Bảo Anh đã tham gia vào bộ phim truyền hình “Ghen”. Tuy nhiên sau bộ phim này, người đẹp nhanh chóng quay trở lại với công việc thường ngày mà dần dần “mất tích” khỏi showbiz. Thỉnh thoảng, Lưu Bảo Anh đứng ra tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhưng thông tin, hình ảnh không xuất hiện trên truyền thông.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006: Người thành đại gia, người biến mất khỏi showbiz - 5

Bẵng đi một thời gian, đến năm 2014, người hâm mộ mới biết tin Lưu Bảo Anh đã lên xe hoa với bạn trai lâu năm và hạ sinh con gái đầu lòng sau đó. Khác với Mai Phương Thuý, Lưu Bảo Anh chọn cuộc sống bình yên, kín tiếng bên gia đình. Cô cũng hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội và ít tương tác với bạn bè trong showbiz. Trong một số bức ảnh hiếm hoi, có thể thấy phong cách đời thường của Lưu Bảo Anh khá giản dị. Cô không trang điểm nhiều và cũng không dùng hàng hiệu. 

Á hậu Lương Thị Ngọc Lan

Cũng giống như Bảo Anh, Á hậu 2 Ngọc Lan có cuộc sống kín tiếng. Cô gây ấn tượng với người nhìn bởi sự dịu dàng và phúc hậu nhất là mỗi khi cười.

Top 3 HHVN 2006: Mai Phương Thúy thành nhà đầu tư 'mát tay', Lưu Bảo Anh âm thầm kết hôn ảnh 11

Ngọc Lan sinh năm 1985 tại TP.HCM và từng là cựu sinh viên trường Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Cô cũng từng giành được thành tích Top 10 cùng giải phụ "Làn da đẹp nhất" tại cuộc thi "Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh". Ngọc Lan còn tham gia vào chương trình truyền hình thực tế gây sốt một thời "Phụ nữ thế kỷ 21" và đạt thành tích Top 7.

Tại cuộc thi HHVN 2006, cô được đánh giá là một trong những thí sinh thuộc top nổi bật với nhan sắc ấn tượng, dung hòa giữa những nét truyền thống và hiện đại. Dù chỉ sở hữu chiều cao chỉ cao 1m68 nhưng Ngọc Lan gây ấn tượng với vẻ đẹp đằm thắm, ứng xử duyên dáng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 15 năm đăng quang - Hình 3

Nếu Mai Phương Thúy sở hữu chiều cao khủng, Bảo Anh có vóc dáng gợi cảm, Ngọc Lan lại gây ấn tượng bởi sự dịu dàng và phúc hậu. Mỗi khi cười, cô luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2008, Ngọc Lan chia sẻ cô nhận ra mình không thích đi sâu vào những công việc như làm người mẫu, chụp hình quảng cáo… Do vậy, người đẹp không kết thân với giới nghệ sĩ showbiz.

Đầu năm 2018, Ngọc Lan âm thầm kết hôn và giấu kín mọi hình ảnh và thông tin về ông xã. Phải 8 tháng sau đó, Ngọc Lan mới xác nhận chuyện đã lập gia đình và hài lòng với sự lựa chọn của riêng mình vì người bạn đời là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Từ cuối năm 2008 cho đến nay, á hậu Ngọc Lan hoàn toàn "mất tích" và không xuất hiện trong bất cứ một sự kiện nào của giới showbiz. Thông tin và hình ảnh cá nhân của Ngọc Lan cũng rất khó tìm kiếm khi cô không sử dụng mạng xã hội như các người đẹp cùng thời.

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