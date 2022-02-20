Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin khoe vòng eo thon gọn cùng body siêu nóng bỏng sau quá trình tập luyện vất vả

Sau 8 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên có sư thay đổi tích cực về mặt hình ảnh lẫn định hướng hoạt động nghệ thuật. Cô lấn sân thành công sang lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều show truyền hình thực tế như Cuộc đua kỳ thú, Siêu mẫu Việt Nam, Sao nhập ngũ… và để lại nhiều ấn tượng tốt với khán giả.

Khi đăng quang, Kỳ Duyên từng có thân hình khá bụ bẫm. Nhưng cô nữ sinh năm đó đã quyết tâm giảm cân, "lột xác" để trở nên gợi cảm, nóng bỏng hơn. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, chân dài sinh năm 1996 còn gây ấn tượng bởi vóc dáng thon gọn nhờ tích cực tập luyện. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ thành quả của bản thân sau những ngày tập luyện vất vả.