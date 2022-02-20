Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin khoe vòng eo thon gọn cùng body siêu nóng bỏng sau quá trình tập luyện vất vả

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh diện trang phục gợi cảm trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nóng bỏng.
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Sau 8 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên có sư thay đổi tích cực về mặt hình ảnh lẫn định hướng hoạt động nghệ thuật. Cô lấn sân thành công sang lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều show truyền hình thực tế như Cuộc đua kỳ thú, Siêu mẫu Việt Nam, Sao nhập ngũ… và để lại nhiều ấn tượng tốt với khán giả.
Khi đăng quang, Kỳ Duyên từng có thân hình khá bụ bẫm. Nhưng cô nữ sinh năm đó đã quyết tâm giảm cân, "lột xác" để trở nên gợi cảm, nóng bỏng hơn. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, chân dài sinh năm 1996 còn gây ấn tượng bởi vóc dáng thon gọn nhờ tích cực tập luyện. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ thành quả của bản thân sau những ngày tập luyện vất vả.
Trong một lần chia sẻ về bí quyết giảm cân, Kỳ Duyên cho biết cô ngoài tích cực tập luyện, cô còn áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Từng có thời gian chân dài chỉ uống sữa chua để bổ sung protein và canxi, dùng ngũ cốc giúp no lâu, tránh cảm giác thèm ăn vặt. Đồng thời, cô bổ sung thêm trái cây.
Cách đây không lâu, Hoa hậu Việt Nam 2014 tiết lộ vòng eo của cô chạm mốc 64cm. Nhờ vậy mà người đẹp sinh năm 1996 tự tin hơn khi diện các thiết kế bikini khoe dáng.
"Đỉnh của đỉnh", "Body xuất sắc em ơi", "Siêu phẩm luôn ạ", "Chấn động", "Đỉnh cao của vòng eo đẹp là tháng ngày tập luyện mướt mồ hôi em tôi ạ", "Không uổng công bạn tui cố gắng mỗi ngày",... là những bình luận của bạn bè và người hâm mộ dành cho Kỳ Duyên.