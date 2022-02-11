Lưu Đê Ly khoe thân hình gợi cảm, nóng bỏng cùng nhan sắc xinh đẹp sau 5 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ

Lưu Đê Ly sở hữu dung mạo trẻ trung xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm, quyến rũ sau 5 lần phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Lưu Đê Ly sinh năm 1991 tại Hà Nội và từng là một hot girl gây chú ý với nghệ danh Lee Balan. Ngoài sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cuốn hút cô còn được đánh giá cao bởi sự tự tin trước đám đông. Sau thời gian làm mẫu ảnh tuổi teen, Lưu Đê Ly chính thức gia nhập làng giải trí để hoạt động với vai trò diễn viên và tham gia loạt phim nổi tiếng như: Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử, Ngự lâm không kiếm...

Dù thể hiện được khả năng diễn xuất tốt, song những ồn ào đời tư khiến cho tên tuổi của cô bị ảnh hưởng nhiều. Hiện tại, Lưu Đê Ly đang có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên ông xã - DJ Huy DX và cậu con trai chung của hai người.

Đã ngoài 30 tuổi và trải qua một lần sinh nở nhưng Lưu Đê Ly vẫn sở hữu dung mạo trẻ trung xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm, quyến rũ. Mới đây, cô chia sẻ trên mạng xã hội một đoạn clip quay mặc bikini, nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Trước đó Lưu Đê Ly cũng công khai việc trải qua 5 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc để tu sửa ngoại hình của mình gồm: Hạ gò má, nâng mũi, trượt cằm, căng chỉ, cấy mỡ tự thân.

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