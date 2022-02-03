Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm

Sao Việt 03/02/2022 09:00

Gần đây, Chi Pu thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo khoe thân hình sexy khó cưỡng.

Ở tuổi 29, Chi Pu ngày càng trưởng thành và sắc sảo. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô mạnh mẽ đối mặt với scandal và giữ nguyên sức hút như thời còn là hot girl. Gần đây, Chi Pu vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh đi chơi thân thiết bên Mỹ cùng em gái vị thiếu gia này.

Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 1

Sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, Chi Pu liên tục khiến cư dân mạng phải trầm trồ vì phong cách táo bạo của mình. Mới đây, người đẹp đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini cắt xẻ quyến rũ nhân ngày đầu năm.

Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 2

Trong bộ bikini gợi cảm kết hợp với áo choàng đen, người đẹp khoe khéo vòng eo con kiến, chân thon dài quyến rũ. Vẻ ngoài sexy của Chi Pu khiến cư dân mạng phải trầm trồ: "Cháy quá", "Sexy quá chị Pu ơi", "Mãi xinh đẹp", "Đỉnh quá chị"...

Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 3
Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 4

Trước đó, cô đã gây nhiều tranh cãi khi diện trang phục áo dài, áo yếm cách tân, cắt xẻ táo bạo và có phần quá đà.

Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 5
Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 6
Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 7
Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 8
Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm - Ảnh 9

Ảnh: Tổng hợp

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