Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm

Ở tuổi 29, Chi Pu ngày càng trưởng thành và sắc sảo. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô mạnh mẽ đối mặt với scandal và giữ nguyên sức hút như thời còn là hot girl. Gần đây, Chi Pu vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh đi chơi thân thiết bên Mỹ cùng em gái vị thiếu gia này.

Sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, Chi Pu liên tục khiến cư dân mạng phải trầm trồ vì phong cách táo bạo của mình. Mới đây, người đẹp đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini cắt xẻ quyến rũ nhân ngày đầu năm.