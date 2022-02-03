Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm

Gần đây, Chi Pu thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo khoe thân hình sexy khó cưỡng.
- Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con
- Ngọc Trinh lại bị "điểm tên" vì nghi án mặc đồ nhái, vừa nhìn đã thấy kém sang hơn hẳn bản gốc?
Ở tuổi 29, Chi Pu ngày càng trưởng thành và sắc sảo. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô mạnh mẽ đối mặt với scandal và giữ nguyên sức hút như thời còn là hot girl. Gần đây, Chi Pu vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh đi chơi thân thiết bên Mỹ cùng em gái vị thiếu gia này.
Sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, Chi Pu liên tục khiến cư dân mạng phải trầm trồ vì phong cách táo bạo của mình. Mới đây, người đẹp đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini cắt xẻ quyến rũ nhân ngày đầu năm.
Trong bộ bikini gợi cảm kết hợp với áo choàng đen, người đẹp khoe khéo vòng eo con kiến, chân thon dài quyến rũ. Vẻ ngoài sexy của Chi Pu khiến cư dân mạng phải trầm trồ: "Cháy quá", "Sexy quá chị Pu ơi", "Mãi xinh đẹp", "Đỉnh quá chị"...
Trước đó, cô đã gây nhiều tranh cãi khi diện trang phục áo dài, áo yếm cách tân, cắt xẻ táo bạo và có phần quá đà.
Ảnh: Tổng hợp