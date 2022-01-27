Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con

Sao Việt 27/01/2022 22:38

Dù mới sinh con thứ hai được 8 tháng, Bảo Thanh vẫn tự tin khoe thân hình thon gọn trong trang phục bikini khi đi biển cùng chồng.

Chắc hẳn ai là fan của phim truyền hình Việt Nam đều sẽ biết đến diễn viên Bảo Thanh với nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con,… Có thể thấy, bên cạnh tài năng diễn xuất cùng nhan sắc xinh đẹp, Bảo Thanh còn có một phong cách sống hiện đại đáng ngưỡng mộ. Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh diện bikini khoe dáng nóng bỏng chỉ sau 8 tháng sinh con, khiến bất cứ chị em nào cũng phải ghen tị.

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 1

Bảo Thanh kết hôn khá sớm và sinh con trai đầu lòng khi mới 21 tuổi. 5 năm qua, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con... Tên tuổi đang lên, cô tuyên bố tạm ngừng đóng phim vào tháng 7/2020 để hoàn thành kế hoạch sinh bé thứ hai đã ấp ủ trước đó.

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 2

Vừa qua, Bảo Thanh cùng gia đình đã có chuyến đi nghỉ dưỡng đầu năm.  Dù mới sinh được 8 tháng nhưng Bảo Thanh đã không ngần ngại diện bikini một mảnh khoe vóc dáng thon gọn khiến fan ngỡ ngàng. Có thể thấy dù chưa cao tới 1m60 nhưng nữ diễn viên rất tự tin diện trang phục bikini khoe dáng dưới ống kính của chồng. Trước khi sinh bé thứ hai, nữ diễn viên cũng từng nhiều lần mặc đồ bơi "đốt mắt" người hâm mộ khi đi biển.

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 3

Nhiều người nổi tiếng như MC Thái Dũng, Tuấn Tú, Quang Minh, diễn viên Hà Hương, Tú Oanh, Bảo Hân... đều thể hiện sự bất ngờ trước hình ảnh mới từ Bảo Thanh. Khi một khán giả khen nữ diễn viên chân dài, Bảo Thanh hài hước đáp là do người bấm máy, tức chồng cô, nằm để chụp.

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 4

Trước đó, Bảo Thanh cũng không ngần ngại chia sẻ bí quyết giúp cô lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh. Cụ thể, nữ diễn viên không cố ép cân hay uống thuốc giảm cân mà áp dụng chế độ ăn uống khoa học như hạn chế tinh bột, đường và tăng cường đạm, rau xanh. Ngoài ra, còn một bí quyết giúp người đẹp giảm cân nhanh nữa là tập thể dục và yoga hàng ngày.

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 5

 

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 6

 

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 7

 

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con - Ảnh 8

 

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