Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con

Chắc hẳn ai là fan của phim truyền hình Việt Nam đều sẽ biết đến diễn viên Bảo Thanh với nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con,… Có thể thấy, bên cạnh tài năng diễn xuất cùng nhan sắc xinh đẹp, Bảo Thanh còn có một phong cách sống hiện đại đáng ngưỡng mộ. Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh diện bikini khoe dáng nóng bỏng chỉ sau 8 tháng sinh con, khiến bất cứ chị em nào cũng phải ghen tị.

Bảo Thanh kết hôn khá sớm và sinh con trai đầu lòng khi mới 21 tuổi. 5 năm qua, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con... Tên tuổi đang lên, cô tuyên bố tạm ngừng đóng phim vào tháng 7/2020 để hoàn thành kế hoạch sinh bé thứ hai đã ấp ủ trước đó.