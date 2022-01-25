Ngọc Trinh lại bị "điểm tên" vì nghi án mặc đồ nhái, vừa nhìn đã thấy kém sang hơn hẳn bản gốc?

Sao Việt 25/01/2022 12:08

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh gây bàn tán về vấn đề trang phục. Tuy nhiên giống như những lần trước, cô không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận việc "bắt chước" sao quốc tế, mặc kiểu hàng hiệu không mua chính gốc được thiết kế đạo nhái lại.

Ngọc Trinh được mệnh danh là “yêu nữ hàng hiệu”, tuy nhiên cô cũng không ít lần bị phát hiện mặc trang phục nhái những thương hiệu nổi tiếng. Cô cũng từng gây tranh cãi khi thừa nhận tự may đồ giống với các hãng thời trang danh tiếng.

Ngọc Trinh lại bị 'điểm tên' vì nghi án mặc đồ nhái, vừa nhìn đã thấy kém sang hơn hẳn bản gốc? - Ảnh 1

Mới đây, tài khoản instagram @insidethemoodvn đã đăng tải hình ảnh so sánh một bộ trang phục Ngọc Trinh mặc với một thiết kế thuộc BST Haute Couture Spring 2020 của thương hiệu Jean Paul Gaultier. Đáng chú ý, 2 bộ đồ có màu sắc, kiểu dáng và rất nhiều điểm tương đồng nhưng không giống nhau 100%.

Ngọc Trinh lại bị 'điểm tên' vì nghi án mặc đồ nhái, vừa nhìn đã thấy kém sang hơn hẳn bản gốc? - Ảnh 2

Mẫu thiết kế ấn tượng của Jean Paul Gaultier từng được "vũ nữ thoát y" nổi tiếng thế giới Dita Von Teese mặc và trình diễn trong một sự kiện thời trang lớn vào năm 2020. Trên sàn catwalk, cô khoe được thần thái cuốn hút, vẻ quyến rũ và sang chảnh ở độ tuổi U50.

Còn bộ đồ của Ngọc Trinh trông nhạt nhòa hơn hẳn dù vẫn thể hiện được sự sexy. Bị nghi ngờ mặc trang phục đạo nhái, không ít cư dân mạng chỉ trích "người đẹp nội y Việt" là kém sang.

Ngọc Trinh lại bị 'điểm tên' vì nghi án mặc đồ nhái, vừa nhìn đã thấy kém sang hơn hẳn bản gốc? - Ảnh 3

Trước đó, NTK Huy Trần từng thẳng tay đăng tải hình ảnh của Ngọc Trinh mặc một chiếc váy y hệt của mình lên trang cá nhân để khẳng định rằng đó là một sản phẩm “ăn cắp ý tưởng”.

Ngọc Trinh lại bị 'điểm tên' vì nghi án mặc đồ nhái, vừa nhìn đã thấy kém sang hơn hẳn bản gốc? - Ảnh 4

Ngọc Trinh diện một chiếc váy đỏ khi tham gia một sự kiện khiến nhiều người nhận ra nó có nét giống với thiết kế Haute Couture mà Taylor Swift đã mặc vào năm 2013. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elie Saab.

Ngọc Trinh lại bị 'điểm tên' vì nghi án mặc đồ nhái, vừa nhìn đã thấy kém sang hơn hẳn bản gốc? - Ảnh 5

Nếu nhìn sơ qua mọi người sẽ lầm tưởng trang phục của Ngọc Trinh và Irene cùng chung một thương hiệu. Nhưng để ý kỹ hơn thì phom dáng váy và phần ống tay loe của “Nữ hoàng nội y” không mang đến người đối diện vẻ cứng cáp, sành điệu như thành viên Red Velvet. Cô cũng thừa nhận rằng đây chính là mẫu váy nhái được may lại với giá thành thấp.

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