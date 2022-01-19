Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của "cặp đôi vàng làng nhạc" Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Sao Việt 19/01/2022 07:45

Ca sĩ Tóc Tiên vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh cô diện bikini nóng bỏng và khoe dáng bên ông xã Touliver sở hữu thân hình săn chắc, vạm vỡ.

Sáng 18/1, cư dân mạng "sốt xình xịch" trước loạt hình ảnh được Tóc Tiên đăng tải trên Instagram cá nhân. "Hiếm khi xuất hiện cùng nhau vì xuất hiện thì sẽ úi chà chà", Tóc Tiên chia sẻ. Hình ảnh này ngay lập tức khiến dân tình rần rần, xuýt xoa. Không chỉ nữ ca sĩ Tóc Tiên khoe đường cong nóng bỏng, gợi cảm mà Hoàng Touliver cũng gây sốt vì sở hữu 6 múi xịn xò như ai.

Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 1

Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai lại gây bão trên mạng xã hội. Ngoài ra, người hâm mộ còn dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái "không phải dạng vừa" của vợ chồng Tóc Tiên. Độ ăn ý của cả hai được thể hiện rõ rệt trong từng bức hình. Đẹp cả đôi thế này, ai đọ lại được Hoàng Touliver và Tóc Tiên đây!

Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 2

Được biết đây là lần đầu tiên Tóc Tiên thoải mái công khai khoảnh khắc hút mắt bên người bạn đời sau gần 2 năm về chung một nhà. Ông xã cô là DJ, producer được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc", "ông trùm" đế chế SpaceSpeakers và có sự nghiệp, cuộc sống giàu có nhiều người ao ước.

Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 3

Cư dân mạng cũng phán đoán hình ảnh mới nhất của cặp vợ chồng đình đám được chụp ở chính căn biệt thự sang chảnh, có hồ bơi riêng mà cả hai đang sở hữu.

Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 4
Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 5
Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 6
Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 7
Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của 'cặp đôi vàng làng nhạc' Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Ảnh 8

 Ảnh: FBNV, Instagram

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Từ khóa:   Ca sỹ Tóc Tiên Hoàng Touliver và Tóc Tiên Tóc Tiên bikini

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