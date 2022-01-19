Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của "cặp đôi vàng làng nhạc" Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Sáng 18/1, cư dân mạng "sốt xình xịch" trước loạt hình ảnh được Tóc Tiên đăng tải trên Instagram cá nhân. "Hiếm khi xuất hiện cùng nhau vì xuất hiện thì sẽ úi chà chà", Tóc Tiên chia sẻ. Hình ảnh này ngay lập tức khiến dân tình rần rần, xuýt xoa. Không chỉ nữ ca sĩ Tóc Tiên khoe đường cong nóng bỏng, gợi cảm mà Hoàng Touliver cũng gây sốt vì sở hữu 6 múi xịn xò như ai.

Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai lại gây bão trên mạng xã hội. Ngoài ra, người hâm mộ còn dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái "không phải dạng vừa" của vợ chồng Tóc Tiên. Độ ăn ý của cả hai được thể hiện rõ rệt trong từng bức hình. Đẹp cả đôi thế này, ai đọ lại được Hoàng Touliver và Tóc Tiên đây!