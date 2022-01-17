Tóc Tiên tự tin diện bikini khoe cơ bụng số 11 cùng body sexy khó cưỡng

Tóc Tiên được khen ngợi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

Tóc Tiên hiện đã ở tuổi 33, dù vậy cô vẫn vô cùng trẻ trung, nóng bỏng. Sau khi kết hôn với Hoàng Touliver, Tóc Tiên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật cùng sự hỗ trợ của ông xã. Khi được khán giả hỏi về chuyện sinh con, cô bày tỏ đây là chuyện cá nhân và mong mọi người tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình. Mới đây, Tóc Tiên đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng cùng gu thời trang cá tính. Người đẹp mặc bikini hai mảnh đỏ rực, kết hợp với áo crop-top sexy và kính hình cánh bướm lạ mắt.

Nhờ chăm chỉ tập gym mỗi ngày, có thể thấy Tóc Tiên sở hữu vóc dáng vô cùng khỏe khoắn, vòng hai không chút mỡ thừa và cơ bụng số 11 lộ rõ. Bàn về hình tượng quyến rũ gắn với mình nhiều năm nay, Tóc Tiên cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện mình không gợi cảm thì như thế nào nhưng trong ngành nghệ thuật, việc có ngoại hình và sự quyến rũ sẽ là lợi thế rất lớn.

Nhưng gợi cảm hay quyến rũ mọi người đang dán nhãn ở quần áo người ta mặc như thế nào, chứ không phải là thần thái gợi cảm cô gái đó mang lại. Tôi đủ tự tin để biết rằng mình không cần mặc đồ gợi cảm vẫn có được thần thái đó, điều đó có từ trong máu. Khi sắp ra sản phẩm mới, mọi người bảo tôi nhuộm tóc đen lại cho nhu mì nhưng tôi thấy màu tóc không quyết định được sự gợi cảm. Thời điểm này tôi thấy mình phù hợp với màu tóc đỏ". Vừa qua, Tóc Tiên đóng bộ phim điện ảnh đầu tay là "Thanh Sói". Chia sẻ về vai trò này, Tóc Tiên bày tỏ: "Trong quá trình quay phim, tôi nhận ra sở thích đóng phim đã có từ lâu rồi, nhưng do quá dấn thân vào ca hát nên tôi quên nó. Tôi khá thích và có khả năng trong diễn xuất. Nếu được lựa chọn, tôi thích những vai kịch tính, có số phận chứ không thích đóng những vai đào đẹp".

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