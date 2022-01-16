Bất ngờ với sắc vóc quyến rũ của Chi Pu trên sân khấu đầu tiên sau khi trở về từ Mỹ

Chi Pu tự tin khoe vóc dáng nuột nà, vòng eo nhỏ gọn khi trở về Việt Nam sau một thời gian du học tại Mỹ.
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Đầu tháng 10/2021, Chi Pu âm thầm sang Mỹ khiến dân tình ngỡ ngàng, ngơ ngác. Sau khi vướng tin đồn được bạn trai tháp tùng đến xứ sở cờ hoa, nữ ca sĩ Anh Ơi Ở Lại đã khẳng định cô sang Mỹ để du học và thăm họ hàng kết hợp với công tác. Sau chia sẻ của Chi Pu, nhiều người đã đồn đoán nữ ca sĩ sang nước ngoài để bồi dưỡng kỹ năng âm nhạc.
Đáp lại thắc mắc của người hâm mộ, Chi Pu sau đó đã có câu trả lời chính thức trên trang cá nhân. Không phải học về hát hò như tin đồn, Chi Pu sang Mỹ để du học môn Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số). Được biết, ngôi trường Chi Pu du học là nơi dạy các doanh nhân và chuyên gia kinh doanh các kỹ năng công nghệ thực tế có tiếng ở Mỹ.
Chi Pu trở về Việt Nam vào cuối năm 2021 sau khi đã hoàn thành khóa học. Tối 13/01, cô tái xuất khi tới biểu diễn trong một chương trình được tổ chức tại TP.HCM. Đảm nhận phần hát kết show, Chi Pu tự tin thể hiện 3 ca khúc gắn liền với tên tuổi là: Anh ơi ở lại, Mời anh vào team em và Đoá hoa hồng.
Trong hậu trường đêm diễn, nữ nghệ sĩ 9x còn tự tin khoe sắc vóc đầy cuốn hút. Mặc trang phục đỏ ôm sát, có những những đường cut-out hút mắt, Chi Pu thể hiện hình tượng đầy phong cách và hiện đại ở độ tuổi 29.
Ảnh: Tổng hợp, Internet