Bất ngờ với sắc vóc quyến rũ của Chi Pu trên sân khấu đầu tiên sau khi trở về từ Mỹ

Đầu tháng 10/2021, Chi Pu âm thầm sang Mỹ khiến dân tình ngỡ ngàng, ngơ ngác. Sau khi vướng tin đồn được bạn trai tháp tùng đến xứ sở cờ hoa, nữ ca sĩ Anh Ơi Ở Lại đã khẳng định cô sang Mỹ để du học và thăm họ hàng kết hợp với công tác. Sau chia sẻ của Chi Pu, nhiều người đã đồn đoán nữ ca sĩ sang nước ngoài để bồi dưỡng kỹ năng âm nhạc.

Đáp lại thắc mắc của người hâm mộ, Chi Pu sau đó đã có câu trả lời chính thức trên trang cá nhân. Không phải học về hát hò như tin đồn, Chi Pu sang Mỹ để du học môn Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số). Được biết, ngôi trường Chi Pu du học là nơi dạy các doanh nhân và chuyên gia kinh doanh các kỹ năng công nghệ thực tế có tiếng ở Mỹ.