Á hậu Thụy Vân diện váy khoe chân dài gợi cảm giữa trời đông Hà Nội

Vốn quen mặt khán giả ở các chương trình chính luận trên sóng VTV với hình ảnh chỉn chu thì ở "Gặp gỡ diễn viên truyền hình", Thụy Vân lại khiến mọi người bất ngờ với hình ảnh tươi trẻ, xinh đẹp đến khó cưỡng.

Thụy Vân từng là Á khôi 1 Hoa khôi Học Đường 2003, Hoa khôi Đại học Ngoại thương Hà Nội 2006, trước khi đoạt giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất và danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam. Sau đó, Thụy Vân không tham gia showbiz mà theo đuổi sự nghiệp MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình "Chuyển động 24h" với lối dẫn nhẹ nhàng và khéo léo. Nhiều năm liên tiếp Thụy Vân lọt danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.

Mới đây, á hậu Thụy Vân tiết lộ, cô tiếp tục được lựa chọn dẫn dắt cho chương trình "Gặp gỡ diễn viên truyền hình" sẽ lên sóng vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2022. Vốn quen mặt khán giả ở các chương trình chính luận trên sóng VTV với hình ảnh chỉn chu thì ở "Gặp gỡ diễn viên truyền hình", Thụy Vân lại khiến mọi người bất ngờ với hình ảnh tươi trẻ pha đôi ba phần sexy khó cưỡng.

Theo hình ảnh hậu trường vừa được phía VFC chia sẻ, nữ MC thay 3 bộ đầm với những màu sắc nổi bật, khoe trọn được vóc dáng "đồng hồ cát" và đôi chân dài miên man. Được biết, "Gặp gỡ diễn viên truyền hình" năm nay được tổ chức ngoài trời với nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị. Thụy Vân đoạt giải á hậu Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Sau 14 năm giữ danh hiệu, Thụy Vân chưa từng dính vào bất cứ ồn ào nào. Cô xây dựng được hình ảnh đẹp của một MC đài VTV, dẫn dắt các bản tin quan trọng, cũng như nhiều chương trình truyền hình trực tiếp. Ảnh tổng hợp: Internet

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