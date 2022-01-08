Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40

Sao Việt 08/01/2022 11:20

Nhan sắc mặn mà và body nóng bỏng ở tuổi U40 của Phương Mai đã thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng mạng.

Phương Mai tên đầy đủ là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1990 tại Hà Nội và từng theo học tại trường Đại học Rmit. Ở độ tuổi trưởng thành, cô gây chú ý khi sở hữu gương mặt cá tính, chiều cao ấn tượng 1m73 cùng số đo 3 vòng cuốn hút.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 1

Phát triển thêm hình tượng của một nữ nghệ sĩ đa tài, thích ăn vận nóng bỏng, song gu thời trang của cô từng nhận nhiều sự bàn tán, thậm chí từng bị cơ quan chức năng "tuýt còi" trong một lần mặc phản cảm đi sự kiện.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 2

Về đời tư, Phương Mai đang xây dựng hạnh phúc với người chồng Tây gốc Ba Lan, lớn hơn cô 5 tuổi và đã hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2019.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 3

Mới đây, Phương Mai vừa chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh diện bikini hút mắt. Với kiểu áo tắm 2 mảnh, cô khoe khéo làn da nâu khỏe khoắn, vòng eo nhỏ gọn cùng thân hình đầy nuột nà.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 4

Năm nay nữ siêu mẫu kiêm diễn viên, MC đã bước vào độ tuổi U40. Cô rất chăm chút cho sắc vóc và ngoại hình.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 5

Sau khi sinh con trai đầu lòng, cô tích cực tập gym, yoga, múa cột để giảm cân, giữ dáng. Nhờ kiên trì tập luyện, sắc vóc của cô luôn khiến cho nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 6

Những ngày qua, Phương Mai cũng là cái tên thu hút sự quan tâm khi cô lên tiếng dằn mặt siêu mẫu Hà Anh có những phát biểu gây tranh cãi về sự vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 7

Cụ thể, sau khi Hà Anh bày tỏ quan điểm cá nhân về vụ việc cháu gái N.T.V.A 8 tuổi bị "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang có hành vi bạo hành dẫn tới tử vong, Phương Mai đã không ngại ngần mắng đồng nghiệp bằng những từ ngữ nặng nề như: Máu lạnh, đạo đức giả… Khi chân dài 8x lên tiếng phân trần, cô tiếp tục chỉ trích Hà Anh trong nhiều vấn đề khác nhau.

Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 - Ảnh 8

 Ảnh: Tổng hợp, FBNV, Internet

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Từ khóa:   Phương Mai MC Phương Mai Hà Anh

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