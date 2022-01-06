Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng'

Sao Việt 06/01/2022 21:54

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng chăm chỉ diện bikini khoe đường cong nóng bỏng, vòng eo thon gọn.

Mới đây, trong chương trình Gương mặt showbiz, khi nhận được câu hỏi: "Muốn đóng cảnh nóng với sao nữ Việt nào nhất?", Binz cho hay: "Ninh Dương Lan Ngọc, tôi là fan của Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi ít khi xem phim hay chương trình của Ninh Dương Lan Ngọc nhưng mỗi khi vô tình thấy cô ấy, tôi rất thích".

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 1

Câu trả lời của Binz khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thích thú:

- "Giờ mới biết anh Binz thích chị Ninh Dương Lan Ngọc luôn, thích hết 2 người luôn mà lại biết anh thần tượng chị".

- "Lan Ngọc thì ai chả thích, tài năng, xinh đẹp, giỏi nữa", "Bà Ngọc là crush quốc dân rồi, xem rất nhiều bài phỏng vấn của các nghệ sĩ, nhiều người nói hình mẫu lý tưởng là Lan Ngọc"...

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 2

Có thể thấy, Ninh Dương Lan Ngọc hiện ngày càng chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình không chỉ nhờ tài diễn xuất tự nhiên mà còn có nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 3

Người đẹp sở hữu vóc dáng thanh mảnh với chiều cao 1m64, khuôn mặt sắc sảo, phù hợp với nhiều vai diễn từ chính diện đến phản diện.

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 4

Ngoài đời, Ninh Dương Lan Ngọc được yêu thích với tính cách tưng tửng, hài hước. Dù được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt" thế hệ mới nhưng Lan Ngọc cũng không ngại theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm. 

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 5

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện bikini trong các chuyến nghỉ dưỡng hay diện đầm cắt xẻ táo bạo trong các sự kiện. 

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 6

Từng có thời gian, Lan Ngọc khiến fan lo lắng khi lộ thân hình gầy guộc vì lịch trình làm việc dày đặc và bệnh loét dạ dày. Vì vậy, thời gian qua nữ diễn viên đã tích cực ăn uống và tập luyện điều độ, khoa học.

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 7

Cô từng chia sẻ chế độ tập luyện theo phương pháp EMS (công nghệ sử dụng xung điện để kích thích tất cả nhóm cơ cùng một lúc) 2 buổi/tuần với huấn luyện viên riêng. Mỗi buổi tập 25 phút có thể giúp người đẹp tiêu hao được 1200 calo.

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 8

Ngoài ra, Ninh Dương Lan Ngọc ăn uống đầy đủ, chú trọng bổ sung chất xơ bằng các loại củ, nước ép và thực phẩm chức năng giúp cơ thể cô săn chắc, tràn đầy sức sống hơn. 

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 9

Nhờ ăn uống và tập luyện khoa học, Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 32 có da có thịt và tràn đầy sức sống hơn trông thấy. Cô từng vui mừng tiết lộ vòng eo nhỏ kỷ lục, chỉ khoảng 54 cm với cân nặng 46 kg.

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và sexy, đến rapper Binz cũng 'muốn đóng cảnh nóng cùng' - Ảnh 10

Ảnh: Tổng hợp

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