Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn

Sao Việt 01/01/2022 05:15

Trên màn ảnh, Jun Vũ luôn sở hữu tạo hình trong sáng, chỉn chu và đài các như 1 nàng thơ kiêu sa. Ngoài đời, nữ diễn viên có phong cách táo bạo, gợi cảm hơn rất nhiều.

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995. Cô từng là một gương mặt được chú ý tại Thái Lan nhờ nhan sắc xinh đẹp như thiên thần, vóc dáng chuẩn người mẫu.

Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh 1

Sau khi về nước, Jun Vũ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng gây ấn tượng với một số vai diễn như mợ Liên trong phim "Người bất tử", "Tháng năm rực rỡ", "Vẽ đường cho yêu chạy", "Cho em gần anh thêm chút nữa"...

Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh 2

Đặc biệt trong "Người bất tử", Jun Vũ sẵn sàng tham gia đóng cảnh nóng với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Đây cũng là vai diễn được chú ý nhất của cô tới thời điểm hiện tại.

Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh 3

Không chỉ được biết đến là một nghệ sĩ trẻ đa năng, nhiều triển vọng Jun Vũ còn sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm. Cô cũng từng công khai phẫu thuật thay đổi kích thước vòng một.

Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh 4

Hiện tại, Jun Vũ theo đuổi phong cách sexy với những bộ ảnh táo bạo, khoe triệt để thân hình gợi cảm.

Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh 5

Mới đây, người đẹp chia sẻ những bức ảnh bikini chụp trong một chuyến du lịch biển. Trong ảnh, Jun Vũ khoe vẻ đẹp dịu dàng nữ tính đầy quyến rũ. Thân hình nuột nà cùng đường cong gợi cảm khiến Jun Vũ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ.

Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh 6

"Một chiếc body mà tôi hằng mơ ước", "Nhìn là muốn yêu", "Vòng eo nhỏ xíu đẹp quá, nhưng cảm giác bộ đồ hơi rộng thì phải", "Nhìn đẹp run người luôn nè"... là một số bình luận của dân mạng.

Hot girl Jun Vũ khoe ảnh mặc bikini cùng thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh 7

 

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