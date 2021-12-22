Bốc lửa trên màn ảnh thôi chưa đủ, nữ y tá trong phim “Phố trong làng” đốt cháy mọi ánh nhìn vì hình ảnh sexy ngoài đời thực

Sao Việt 22/12/2021 18:01

Không chỉ gợi cảm trên màn ảnh, Ngọc Anh còn khiến khán giả "bỏng mắt" vì ngoại hình sexy của mình.

Đảm nhận vai diễn nữ y tá Ngọc trong phim “Phố trong làng”, diễn viên Ngọc Anh đã khiến nhiều khán giả không ít lần phải “bỏng mắt” vì hình ảnh gợi cảm trong phim. Đặc biệt khi không mặc áo blouse, Ngọc thường xuyên xuất hiện với những chiếc áo rộng cổ hoặc bó sát, khoe vóc dáng gợi cảm.

Bốc lửa trên màn ảnh thôi chưa đủ, nữ y tá trong phim “Phố trong làng” đốt cháy mọi ánh nhìn vì hình ảnh sexy ngoài đời thực - Ảnh 1

Được biết, Ngọc Anh sinh năm 1995, từng học trường Công đoàn và xuất thân là một người mẫu ảnh. Sở hữu ngoại hình thanh mảnh, nuột nà, không khó khi cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu chú ý đến.

Bốc lửa trên màn ảnh thôi chưa đủ, nữ y tá trong phim “Phố trong làng” đốt cháy mọi ánh nhìn vì hình ảnh sexy ngoài đời thực - Ảnh 2

Bên cạnh nghề diễn viên, Ngọc Anh còn là làm mẫu ảnh, đồng thời không ngại quảng cáo nội y, Ngọc Anh cho biết cô không bị định kiến thời trang là phải kín cổng cao tường mới đẹp.

Bốc lửa trên màn ảnh thôi chưa đủ, nữ y tá trong phim “Phố trong làng” đốt cháy mọi ánh nhìn vì hình ảnh sexy ngoài đời thực - Ảnh 3

Là một diễn viên tay ngang, đồng thời cũng là một gương mặt mới nhưng Ngọc Anh đã được các đạo diễn tin tưởng giao cho nhiều vai diễn nặng ký. Trước vai y tá Ngọc của Phố trong làng, Ngọc Anh từng đóng chính phim Mặt nạ hạnh phúc cùng hàng loạt diễn viên gạo cội như NSƯT Chiều Xuân, NSND Trung Anh, NSND Mạnh Cường... Trong phim, cô thủ vai một osin tới làm việc ở nhà chủ với mục đích trả thù, nhưng sau cùng lại yêu con trai của kẻ thù.

Bốc lửa trên màn ảnh thôi chưa đủ, nữ y tá trong phim “Phố trong làng” đốt cháy mọi ánh nhìn vì hình ảnh sexy ngoài đời thực - Ảnh 4

Về công việc quảng cáo nội y, nữ diễn viên nhắn nhủ mọi người hãy xem xét mục đích công việc chứ không phải vấn đề "thiếu vải" của trang phục. Khi mục đích chính đáng thì thế nào cũng được.

Trong cuộc sống, Ngọc Anh không ngại khoe những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân của mình.

Ảnh: Tổng hợp, Internet, FBNV

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Từ khóa:   #Ngọc Anh #Diễn viên Ngọc Anh #Ngọc Anh Sexy

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