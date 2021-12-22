Thiều Bảo Trâm khoe được "ai đó" tặng hoa lúc nửa đêm, netizen chúc phúc vì đã tìm được người mới?

Trưa ngày 22/12, Thiều Bảo Trâm đã khiến nhiều người đứng ngồi không yên khi đăng tải loạt hình với visual cực đỉnh trên Instagram cá nhân. Nữ ca sĩ diện chiếc váy đen gợi cảm tạo dáng bên cạnh bó hoa khổng lồ khiến dân tình khen ngợi tới tấp. Thêm vào đó là dòng trạng thái gây chú ý: "12 giờ đêm về tới nhà mà nhận được bó hoa to bự, quên hết cả mệt mỏi".

Vừa qua, câu chuyện Hải Tú, Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã khiến dân tình không khỏi "dậy sóng". Dù người trong cuộc chưa một lần lên tiếng về chuyện tình cảm nhưng những drama xung quanh "trà xanh" vẫn là đề tài được cư dân mạng bàn tán không ngớt . Và dĩ nhiên, cái tên của Thiều Bảo Trâm luôn được netizen réo gọi mỗi khi Sơn Tùng và "gà cưng" chiếm spotlight trên mạng xã hội.

Thay vì đáp trả hay một lần nói rõ, nữ ca sĩ kiên quyết giữ thái độ im lặng, cô cũng dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nhiều người đã nhận xét rằng nhan sắc của nữ ca sĩ đã "thăng hạng" không ngừng vào thời gian gần đây.