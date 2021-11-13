'Một chiếc váy, hai số phận': Diệu Nhi diện khoe eo thon sau nghi vấn sinh con, đồng thời 'giải oan' giúp Thiều Bảo Trâm

Sao Việt 13/11/2021 16:56

Diện mạo mới toanh sau nghi vấn sinh con đầu lòng của Diệu Nhi khiến cho nhiều người không khỏi quan tâm.

Vào tháng 8 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Diệu Nhi đã sinh con đầu lòng cho bạn trai 6 năm - ca sĩ Anh Tú chỉ qua một bức ảnh được chụp tại một bệnh viện phụ sản tại TP.HCM. Ngay sau đó, netizen đã nhanh chóng soi ra được những điểm bất thường về vòng 2 của nữ diễn viên trong những video đăng tải trên kênh YouTube của mình, qua đó tin đồn này càng thêm phần chắc chắn.

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Diệu Nhi xinh đẹp, kiều diễm trong bộ ảnh mới nhất hậu 'ở ẩn' - Ảnh: FBNV
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Chiếc váy có phần 'quen thuộc', liên quan đến một cái tên đình đám khác gần đây - Ảnh: FBNV

Mới đây, sau hơn 2 tháng ở ẩn "hậu thai sản", Diệu Nhi đã có một màn tái xuất cực "chặt chém" với vòng 2 thon gọn cùng chiếc váy đáng chú ý.

Được biết, chiếc váy này là cùng kiểu dáng với chiếc váy "tai tiếng" trước đó được Thiều Bảo Trâm diện rồi còn khoe cả ảnh lên Instagram của mình nhưng đã nhanh chóng bị xóa bỏ do nghi vấn "mượn đồ" của Châu Bùi. Vì vậy, bộ ảnh này của Diệu Nhi có lẽ đã "vô tình" minh oan giúp cho Thiều Bảo Trâm.

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Cũng vì chiếc váy này mà Thiều Bảo Trâm dính nghi vấn 'mượn đồ' Châu Bùi - Ảnh: Internet

Quay lại với Diệu Nhi, có thể thấy lần tái xuất này của nữ diễn viên đã khiến nhiều người phải "mắt tròn mắt dẹt" khi vòng 2 của cô lại thon gọn bất ngờ dù chưa đầy 3 tháng kể từ tin đồn sinh con cho Anh Tú.

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Diệu Nhi xuất hiện trở lại với vòng 2 thon gọn bất ngờ sau tin đồn sinh con đầu lòng - Ảnh: FBNV

 Qua bộ ảnh mới nhất này của Diệu Nhi, chưa có bất kỳ thông tin gì về việc liệu cô có sinh con hay không nhưng chắc chắn một điều là nữ diễn viên đã đẹp hơn rất nhiều sau thời gian dài "ở ẩn".

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Từ khóa:   Diệu Nhi Anh Tú Diệu Nhi sinh con

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