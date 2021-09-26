Sơn Tùng M-TP từng tỏ tình công khai một cô gái trên sân khấu, còn gọi tên vô cùng thân mật và mùi mẫn?

Sao Việt 26/09/2021 14:15

Cô gái may mắn đó rất có thể đã có một đêm "thao thức không yên" vì được thần tượng gọi tên và tỏ tình vô cùng tình cảm trước nhiều người như vậy.

Sơn Tùng M-TP là một trong những ca sĩ trẻ có lượng fan "hùng hậu" nhất thời điểm hiện nay của showbiz Việt. Theo đó, nam ca sĩ được nhiều người yêu thích bởi tài năng, ngoại hình điển trai cùng tính cách nhiệt tình và luôn chiều fan hết sức có thể.

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Với độ 'chiều' fan như vậy, Sơn Tùng chính là một 'thỏi sô-cô-la biết đi' - Ảnh: Internet

Những lần mà Sơn Tùng chiều chuộng người hâm hộ có thể kể đế như livestream dùng tên fan để hát hay những khi giao lưu cùng fan ngay trên sân khấu vô cùng "mùi mẫn". Điển hình như đoạn clip dưới đây đã ghi lại khoảnh khắc mà nam ca sĩ gọi tên một cô gái may mắn trên sân khấu kèm theo lời tỏ tình "ngọt sâu răng" khiến dân tình một phen "quắn quéo".

Theo khung cảnh trong clip, có thể thấy đây là một buổi biểu diễn riêng của Sơn Tùng. Sau khi trình diễn xong, nam ca sĩ đã có màn giao lưu nho nhỏ với những người hâm mộ tại đó. Nam ca sĩ đã đọc to tên của một bạn fan và kiếm tìm cô gái trong đám đông bên dưới, có vẻ như anh chàng đã biết đến bạn nữ này thông qua một lá thư.

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Nam ca sĩ liên tục đi tìm 'Hương' trong đám đông dưới sân khấu - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, Sơn Tùng đã gọi tên "Hương" nhiều lần và tìm kiếm cô gái này: "Hương ơi, em ở đâu Hương ơi?". Sau một hồi gọi "Hương" thì cuối cùng cô gái tên "Hương" bí ẩn đã xuất hiện và cả 2 có một màn giao lưu vô cùng đặc biệt. Giọng ca Lạc Trôi đã hài hước hỏi tuổi của cô gái may mắn kia để tiện xưng hô, sau khi phát hiện "Hương" mới 18, Sơn Tùng còn trêu rằng mình và "Hương" thế mà bằng tuổi nhau.

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Sau màn tỏ tình 'ngọt sâu răng', Sơn Tùng còn nắm tay bạn 'Hương' may mắn - Ảnh: Cắt từ clip

Bạn fan nữ này sau đó đã khá "bạ"o khi hét lớn: "Em yêu anh nhiều lắm! Em yêu anh". Sơn Tùng sau đó cũng không ngần ngại bày tỏ: "Anh cũng yêu em rất nhiều Hương ơi." Nam ca sĩ còn tiến tới nắm tay với "Hương" khiến dân tình vô cùng phấn khích.

Sau nhiều lùm xùm xảy ra, có thể thấy Sơn Tùng vẫn được nhiều người yêu mến, ủng hộ. Quả thật, sự "chiều chuộng" của anh chàng với người hâm mộ quả thật không hề phí hoài.

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