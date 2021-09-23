Nghi vấn Jack rục rịch trở lại đường đua âm nhạc sau scandal tình ái, netizen lại được nước 'cà khịa'

Sau lùm xùm tình ái vừa qua, cư dân mạng quyết tẩy chay Jack triệt để, không để cho nam ca sĩ có đường trở lại?

Sau scandal tình ái, tên tuổi của Jack đã bị thiệt hại không nhỏ. Từ một nam ca sĩ với hình tượng hơi ngờ nghệch và tính tình hiền lành, chất phác, bây giờ nhắc đến Jack người ta chỉ nhớ đến những ồn ào tình cảm của anh chàng mà thôi.

Tin tức Jack trở lại khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng hội, một đoạn clip bất ngờ xuất hiện với một giọng ca khá quen thuộc được cho là của Jack với bản demo ca khúc mới toanh của anh chàng. Cụ thể, đoạn clip này được chèn vào trong story của trưởng nhóm G5R - Nguyễn Cường Thịnh với dòng chú thích: "Giọng ai quen không?".

Chưa hết, dân tình còn soi ra được một chi tiết làm củng cố thêm giả thiết này đó là tên file xuất hiện trong story là "Jack kute saudoi". Vì vậy, việc Jack đang rục rịch trở lại không phải là không có căn cứ.

File âm thanh được cho là demo xuất hiện trên story của trưởng nhóm G5R - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, có lẽ dư luận vẫn chưa tha cho giọng ca Bến Tre khi mà clip demo này xuất hiện nhiều chỉ trích và các ý kiến trái chiều. Trong khi fan của Jack đang vui mừng vì đã lâu idol không có sản phẩm nào mới thì có nhiều netizen vẫn quyết tẩy chay hoặc thi nhau "cà khịa" về ồn ào tình ái đã qua của anh chàng.

Nhiều netizen vẫn một mực tẩy chay Jack - Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm hiện tại, phía nam ca sĩ vẫn chưa có động thái nào phản hồi lại tin đồn trở lại nhưng có thể thấy việc ca khúc demo bị lộ chứng minh được anh chàng rồi cũng sẽ comeback trong thời gian không xa. Tuy vậy, việc công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm đến anh chàng sau loạt ồn ào vừa qua dường như dự đoán trước tương lai của sản phẩm này sẽ không mấy suôn sẻ.

Nhà sản xuất Running Man bản Việt xin khán giả hãy bao dung cho Jack, phản hồi thông tin mâu thuẫn với Trấn Thành Theo đó, nhà sản xuất của chương trình cho biết lùm xùm của Jack không liên quan đến ban tổ chức dù có ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-jack-ruc-rich-tro-lai-duong-dua-am-nhac-sau-scandal-tinh-ai-netizen-lai-duoc-nuoc-ca-khia-426364.html