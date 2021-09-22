Theo đó, nhà sản xuất của chương trình cho biết lùm xùm của Jack không liên quan đến ban tổ chức dù có ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình.

Sau khi tập đầu tiên của mùa 2 chương trình Running Man bản Việt lên sóng, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Theo đó, bên cạnh nội dung có phần nhàm chán và sự giao lưu khá rời rạc của các thành viên cũ và mới, nhiều người vẫn liên tục chỉ trích chương trình khi để cho Jack xuất hiện dù trước đó nam ca sĩ đã vướng phải các lùm xùm đời tư khá lớn. Jack vẫn xuất hiện trong Running Man bản Việt mùa 2 dù cho trước đó vướng vào nhiều lùm xùm đời tư - Ảnh: Internet Ông Triệu Thế Hiệp – giám đốc điều hành Đông Tây Promotion (đơn vị sản xuất Running Man bản Việt), trong một buổi giao lưu trực tuyến đã chia sẻ về các ồn ào vừa qua liên quan đến chương trình. Trong đó, ông đã xin khán giả hãy bao dung hơn cho chương trình.

Ông Triệu Thế Hiệp, giám đốc điều hành Đông Tây Promotion (đơn vị sản xuất Running Man bản Việt) - Ảnh: Internet "Như mọi người đã biết, Jack là một trong 9 thành viên dàn nghệ sĩ tham gia Running Man nên chắc chắn sự cố vừa rồi của Jack sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình này dù đó là lùm xùm đời tư cá nhân, không liên quan tới ban tổ chức. Là một người trong ban tổ chức chương trình, tôi luôn lắng nghe, trân trọng ý kiến của khán giả, đối tác cũng như nguyện vọng nghệ sĩ để có được quyết định phù hợp nhất. Tôi nhấn mạnh rằng, chương trình này là sự đầu tư của rất nhiều nghệ sĩ, đối tác, nhà tài trợ đồng hành nên chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị khác ngoài Jack, đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả.

Chắc chắn trong quá trình ghi hình, phát sóng sẽ có những khó khăn chủ quan cũng như khách quan. Chúng tôi mong muốn khán giả sẽ luôn bao dung, yêu thương, theo dõi chương trình cũng như các nghệ sĩ tham gia." - Ông Hiệp cho biết. Trấn Thành và BB Trần là 2 nhân tố góp công lớn trong việc làm nên thành công của mùa 1 chương trình - Ảnh: Internet Ngoài ra, trong buổi giao lưu trực tuyến này, ông Triệu Thế Hiệp cũng lên tiếng về tin đồn chương trình mùa 2 không có sự tham gia của Trấn Thành và BB Trần là do mâu thuẫn với nhà sản xuất. Theo ông Hiệp, chương trình muốn mời thêm nhiều nghệ sĩ khác nhau để tạo ra sự đa dạng cho chương trình. "Hiện nay, có tin đồn Trấn Thành, BB Trần không tham gia Running Man mùa hai vì mâu thuẫn với nhà sản xuất. Ở phía nhà sản xuất, chúng tôi xin phép không bình luận về những tin đồn.Việc một nghệ sĩ tham gia chương trình Running Man là niềm hạnh phúc với chúng tôi. Không riêng gì Trấn Thành, BB Trần, chúng tôi còn mong muốn hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, mời họ tham gia chương trình để tạo sự đa dạng, màu sắc mới cho chương trình. Như mọi người đã biết, việc một nghệ sĩ tham gia vào một chương trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự phù hợp của nghệ sĩ đó với kịch bản, phù hợp về lịch trình quay cũng như mong muốn của nghệ sĩ. Nghệ sĩ hiện nay luôn có những dự án riêng, không phải muốn mời họ là họ tham gia ngay là được. Running Man là sự kết hợp từ nhiều nghệ sĩ mới với nghệ sĩ cũ nên chắc chắn sẽ mang đến nhiều yếu tố bất ngờ, cảm xúc mới lạ, đặc sắc cho khán giả. Tôi tin khán giả sẽ có những giây phút giải trí thoải mái." - Ông Hiệp bộc bạch.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-san-xuat-running-man-ban-viet-xin-khan-gia-hay-bao-dung-cho-jack-phan-hoi-thong-tin-mau-thuan-voi-tran-thanh-426180.html