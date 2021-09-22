Ủng hộ 'Quy tắc ứng xử nghệ sĩ', diễn viên Việt Anh chê là 'cụ non'

Hậu trường 22/09/2021 10:45

Diễn viên Việt Anh mới đây đã công khai ủng hộ việc ban hành 'Quy tắc ứng xử nghệ sĩ', tuy nhiên quan điểm của anh lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong status mới nhất trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Việt Anh đã bày tỏ quan điểm của mình về quy tắc ứng xử của giới nghệ sĩ ngày nay. Cụ thể, anh viết: "Ban hành Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ là rất đúng thời điểm và cần thiết rồi, nhưng nó mới chỉ giải quyết được một phần của vấn đề.

Còn cái gốc ở đây là cần có các công ty đào tạo và quản lý nghệ sĩ có tiềm lực kinh tế, có năng lực đào tạo và sản xuất thật sự chuyên nghiệp. Thì đảm bảo các nghệ sĩ xuất thân từ đó ra sẽ có cả tài năng lẫn đạo đức. Hay là...".

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Chia sẻ của diễn viên Việt Anh - Ảnh: Chụp màn hình
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Nam diễn viên cho rằng nghệ sĩ có tài và đức còn phụ thuộc nhiều vào công ty quản lý và đào tạo - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nam diễn viên Người Phán Xử khá đồng tình với việc ban hành "Quy tắc ứng xử nghệ sĩ" nhưng theo anh, nghệ sĩ có tài và đức còn phụ thuộc nhiều vào công ty quản lý và đào tạo.

Đối diện với quan điểm này, có nhiều ý kiến phản bác, gây tranh cãi trong phần bình luận dưới bài đăng của anh. Nhiều người tỏ ra đồng tình, cũng có người gọi anh là "cụ non" và chưa suy nghihx thấy đáo trước khi đưa ra quan điểm.

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Việt Anh đáp trả khi bị chê là 'cụ non' - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, một tài khoản viết: "Cụ non. Nói mà chả suy nghĩ cho thấu đáo gì cả. Ứng xử là thuộc phạm trù văn hoá, xã hội. Nó khác với việc chủ quản nhân sự (việc quản lý nhân sự thuộc phạm vi của cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm) với những quy tắc ấy chứ".

Ngay lập tức, diễn viên Việt Anh đã phản hồi lại: "Cụ trẻ. Nghệ sĩ cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng phải có thu nhập phải mưu sinh. Nếu không đảm bảo được đời sống cho nghệ sĩ ổn định thì họ có thể yên tâm để ứng xử đúng quy tắc không bạn? Khi trên vai họ phải gánh nhiều trách nhiệm hơn những người khác trong xã hội. Bạn nghĩ thấu đáo thì đóng góp thêm ý kiến chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn".

Hiện tại, chủ đề "Quy tắc ứng xử nghệ sĩ" vẫn được nhiều người quan tâm và bàn luận công khai trên các diễn đàn Internet.

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Từ khóa:   diễn viên Việt Anh Bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ Việt Anh

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