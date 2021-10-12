Bàn tay 'hư hỏng' của Vũ Khắc Tiệp làm chuyện 'xấu hổ' với vòng 3 của Ngọc Trinh ngay tại hậu trường chụp ảnh

Dù là đang trong hậu trường một buổi chụp ảnh, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp vẫn thản nhiên đưa tay làm chuyện "ứ ừ" với vòng 3 của Ngọc Trinh khiến chân dài một phen ngại ngùng.

Là một người đã nâng đỡ, đưa Ngọc Trinh vào giới giải trí từ những bước đầu tiên, mối quan hệ giữa Vũ Khắc Tiệp và chân dài xứ Trà Vinh luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đã nhiều lần khán giả bắt gặp những khoảnh khắc thân mật "trên tình bạn" của cặp đôi nhưng cả 2 vẫn khẳng định mình chỉ là anh em thân thiết.

Mối quan hệ giữa Vũ Khắc Tiệp và chân dài xứ Trà Vinh luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên kênh TikTok chính thức của Ngọc Trinh, cô nàng đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân mật của cô và Vũ Khắc Tiệp trong hậu trường một buổi chụp ảnh. Đáng chú ý, ngoài dáng chụp ảnh ôm eo thân mật, ông bầu họ Vũ còn có một hành động "hư hỏng" khiến Ngọc Trinh xấu hổ.

Cụ thể, khi đang tạo dáng chụp ảnh, bàn tay "hư hỏng" của Vũ Khắc tIệp đã lần mò xuống vòng 3 của Ngọc Trinh và thẳng tay "bóp" khiến cho mỹ nhân "vòng eo 56" giật bắn mình và "đánh yêu" chấn chỉnh ngay lập tức Vũ Khắc Tiệp.

Cận cảnh khoảnh khắc bàn tay 'hư hỏng' của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Cắt từ clip

Điều khiến đoạn clip này trở nên buồn cười hơn đó chính là ở cuối video, Ngọc Trinh còn chèn thêm một đoạn âm thanh đang viral trong thời gian: "Khoái, khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng". Chẳng rõ ai mới thực sự là người "khoái" trong tình huống trên nhưng có một điều chắc chắn là bất kỳ ai xem qua đoạn clip đều cảm thấy có một sự ngượng ngùng không hề nhẹ.

Sơn Tùng M-TP từng tỏ tình công khai một cô gái trên sân khấu, còn gọi tên vô cùng thân mật và mùi mẫn? Cô gái may mắn đó rất có thể đã có một đêm "thao thức không yên" vì được thần tượng gọi tên và tỏ tình vô cùng tình cảm trước nhiều người như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-tay-hu-hong-cua-vu-khac-tiep-lam-chuyen-xau-ho-voi-vong-3-cua-ngoc-trinh-ngay-tai-hau-truong-chup-anh-430367.html