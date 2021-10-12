Bàn tay 'hư hỏng' của Vũ Khắc Tiệp làm chuyện 'xấu hổ' với vòng 3 của Ngọc Trinh ngay tại hậu trường chụp ảnh

Sao Việt 12/10/2021 10:44

Dù là đang trong hậu trường một buổi chụp ảnh, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp vẫn thản nhiên đưa tay làm chuyện "ứ ừ" với vòng 3 của Ngọc Trinh khiến chân dài một phen ngại ngùng.

Là một người đã nâng đỡ, đưa Ngọc Trinh vào giới giải trí từ những bước đầu tiên, mối quan hệ giữa Vũ Khắc Tiệp và chân dài xứ Trà Vinh luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đã nhiều lần khán giả bắt gặp những khoảnh khắc thân mật "trên tình bạn" của cặp đôi nhưng cả 2 vẫn khẳng định mình chỉ là anh em thân thiết.

ngoc trinh 1
Mối quan hệ giữa Vũ Khắc Tiệp và chân dài xứ Trà Vinh luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên kênh TikTok chính thức của Ngọc Trinh, cô nàng đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân mật của cô và Vũ Khắc Tiệp trong hậu trường một buổi chụp ảnh. Đáng chú ý, ngoài dáng chụp ảnh ôm eo thân mật, ông bầu họ Vũ còn có một hành động "hư hỏng" khiến Ngọc Trinh xấu hổ.

Cụ thể, khi đang tạo dáng chụp ảnh, bàn tay "hư hỏng" của Vũ Khắc tIệp đã lần mò xuống vòng 3 của Ngọc Trinh và thẳng tay "bóp" khiến cho mỹ nhân "vòng eo 56" giật bắn mình và "đánh yêu" chấn chỉnh ngay lập tức Vũ Khắc Tiệp.

ngoc trinh 2
Cận cảnh khoảnh khắc bàn tay 'hư hỏng' của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Cắt từ clip

Điều khiến đoạn clip này trở nên buồn cười hơn đó chính là ở cuối video, Ngọc Trinh còn chèn thêm một đoạn âm thanh đang viral trong thời gian: "Khoái, khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng". Chẳng rõ ai mới thực sự là người "khoái" trong tình huống trên nhưng có một điều chắc chắn là bất kỳ ai xem qua đoạn clip đều cảm thấy có một sự ngượng ngùng không hề nhẹ.

Sơn Tùng M-TP từng tỏ tình công khai một cô gái trên sân khấu, còn gọi tên vô cùng thân mật và mùi mẫn?

Sơn Tùng M-TP từng tỏ tình công khai một cô gái trên sân khấu, còn gọi tên vô cùng thân mật và mùi mẫn?

Cô gái may mắn đó rất có thể đã có một đêm "thao thức không yên" vì được thần tượng gọi tên và tỏ tình vô cùng tình cảm trước nhiều người như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp Vũ Khắc Tiệp Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 12 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 18 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"