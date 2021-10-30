Phương Mỹ Chi ở tuổi 18 cởi mở về tình yêu với LGBT, tiết lộ bất ngờ về hình mẫu bạn trai lý tưởng

Những câu trả lời của Phương Mỹ Chi trong buổi Q&A với chủ đề tình yêu khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.
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Vào tối hôm qua, ngày 29/10, trên kênh YouTube cá nhân, Phương Mỹ Chi đã cho đăng tải một video với nội dung là Q&A, trả lời "tất tần tật" các câu hỏi xoay quanh đời tư của mình. Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi đã khiến khán giả thích thú khi tiết lộ hình mẫu bạn trai tương lai cùng với quan điểm về việc yêu người thuộc cộng đồng LGBT.
Cụ thể, khi đọc câu hỏi: "1 ly trà sữa big size với 1 anh đẹp trai như Hàn thì Chi chọn gì?", Phương Mỹ Chi đã có một trận cười thả ga và quyết định chọn... ly trà sữa. Nữ ca sĩ cho biết, lý do cho quyết định này là vì gu bạn trai lý tưởng của cô không phải Hàn Quốc.
"Vì gu của Chi không phải Hàn Quốc. Gu của Chi là kiểu da ngăm rám nắng cứng cỏi đó." - Phương Mỹ Chi cho hay.
Ngay sau đó, khi được hỏi về suy nghĩ của mình đối với cộng đồng LGBT và liệu có yêu người đồng giới không, Phương Mỹ Chi đã trả lời vô cùng chững chạc, có thể thấy rõ sự trưởng thành trong câu chữ của nữ ca sĩ 18 tuổi.
"Tình yêu không quan trọng giới tính hay giàu nghèo, chỉ miễn sao mình thấy hợp nhau là được. Sau này Chi có người yêu đồng giới hay không thì Chi không biết. Nhưng thật sự Chi rất cởi mở trong vấn đề đó.
LGBT bây giờ Chi thấy có rất nhiều người tài, mà cho dù họ không tài đi nữa thì vẫn là những con người bình đẳng như nhau. Vậy tại sao chúng ta phải phân biệt là LGBT hay nam với nữ đúng không mọi người. Hồi đó chúng ta đã có chuyện trọng nam khinh nữ, giờ có LGBT nữa thì Chi không muốn lặp lại vấn đề phân biệt đối xử như vậy". - Phương Mỹ Chi bộc bạch.