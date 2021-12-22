Công bố thời gian tổ chức chung kết Miss World 2021, Đỗ Thị Hà làm ngay điều này

Sao Việt 22/12/2021 10:23

Đỗ Thị Hà sẽ có thời gian nghỉ ngơi dài ngày trước khi  trở lại Puerto Rico tham dự chung kết Miss World 2021.

Sáng 22/12 (giờ Việt Nam), Tổ chức Miss World chính thức phát đi thông báo về lịch trình chung kết mùa giải 2021. Theo đó, chung kết Miss World 2021 được ấn định diễn ra vào 16/3/2022, tại Puerto Rico. 

Công bố thời gian tổ chức chung kết Miss World 2021, Đỗ Thị Hà làm ngay điều này - Ảnh 1

Như vậy, gần 100 thí sinh sẽ có "kỳ nghỉ dài hơi" trước khi quay trở lại đấu trường nhan sắc này. Đại diện Việt Nam - hoa hậu Đỗ Thị Hà - sẽ có thời gian ăn Tết và nghỉ ngơi một thời gian mới trở lại Puerto Rico tham dự chung kết.

Công bố thời gian tổ chức chung kết Miss World 2021, Đỗ Thị Hà làm ngay điều này - Ảnh 2

Sau gần 1 tháng tổ chức ở Puerto Rico, cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 - đã đi vào hồi kết. Theo lịch trình, chung kết được tổ chức vào sáng 17/12/2021, giờ Việt Nam.

Đáng tiếc, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra thì chương trình thông báo dời ngày tổ chức chung kết. Rất nhiều thí sinh lẫn thành viên ê-kíp BTC dương tính Covid-19, nếu chung kết diễn ra sẽ không thể đảm bảo an toàn, làm dịch lây lan mạnh.

Đỗ Thị Hà có kết quả xét nghiệm âm tính cho tới thời điểm hiện tại, dù trước đó cô tiếp xúc gần với rất nhiều F0 tại cuộc thi. Mặc dù đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho cuộc chiến quan trọng nhưng nàng hậu đành phải gác lại.

Công bố thời gian tổ chức chung kết Miss World 2021, Đỗ Thị Hà làm ngay điều này - Ảnh 3

Mới đây, cô thông báo đã hạ cánh đến Mỹ an toàn. Thông qua những hình ảnh, clip đại diện nhan sắc Việt chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp xứ Thanh vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Đặc biệt, khi tới Mỹ, Hoa hậu Việt Nam 2020 được người quen đưa đi ăn những món ăn đậm chất Việt.

Công bố thời gian tổ chức chung kết Miss World 2021, Đỗ Thị Hà làm ngay điều này - Ảnh 4

Trái với nỗi lo lắng của nhiều khán giả khi đêm Chung kết Miss World hoãn lại, Đỗ Thị Hà buồn nhưng không ủ dột hay bi quan. Cô nàng xuất hiện rạng rỡ trước ống kính, nở nụ cười tươi trấn an người hâm mộ. 

Công bố thời gian tổ chức chung kết Miss World 2021, Đỗ Thị Hà làm ngay điều này - Ảnh 5

Lọt top 27 phần thi tài năng, Đỗ Hà trình diễn hit ‘Despacito’ bằng đàn T’rưng trong bán kết phần thi Tài năng – Miss World 2021

Lọt top 27 phần thi tài năng, Đỗ Hà trình diễn hit ‘Despacito’ bằng đàn T’rưng trong bán kết phần thi Tài năng – Miss World 2021

Lọt Top 27 phần thi tài năng, Đỗ Hà tiết lộ sẽ tiếp tục chơi đàn T’Rưng nhưng lại chọn bản hit quen thuộc của Puerto Rico tại vòng Bán kết Tài năng – Miss World 2021.

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