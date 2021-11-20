Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021

Sao Việt 20/11/2021 11:08

Sáng ngày 20/11, Hoa hậu Đỗ Hà xuất hiện tại sân bay và chính thức khởi hành đến Puerto Rico tham dự cuộc thi Miss World 2021.

Sau buổi lễ nhận sash, đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 - Hoa hậu Đỗ Hà chính thức lên đường đến Puerto Rico để tham dự cuộc thi Miss World 2021 sáng nay. Trước giờ G, gia đình, người thân và ekip của nàng hậu cũng có mặt đông đủ để tiễn cô ra sân bay. Tại đây, cô không kìm nén được xúc động và bật khóc trong vòng tay của ba mẹ. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên xuất ngoại của nàng hậu sinh năm 2001 cho nên bố mẹ của cô nàng cùng vô cùng lo lắng.

Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021 - Ảnh 1

Đóng gói 10 kiện hành lý, không chỉ trang phục dự thi mà còn có thức ăn dự trữ và cả nhạc cụ dân tộc – đàn T'rưng để phục vụ phần thi tài năng tại Miss World 2021. Tổng trọng lượng lên đến gần 200kg. Được biết, cô nàng sẽ quá cảnh tại Narita (Nhật Bản) và Boston (Hoa Kỳ) trước khi đáp Puerto Rico. Dự kiến hành trình sẽ kéo dài gần 30 tiếng đồng hồ.

Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021 - Ảnh 2Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021 - Ảnh 3

Xuất hiện rạng rỡ trong trang phục của NTK Võ Thanh Can, Đỗ Hà không giấu được sự háo hức khi đã chính thức bắt đầu một hành trình mới cùng những thử thách mới. Cô bày tỏ niềm tự hào khi khoác trên mình bộ trang phục được lấy cảm hứng từ chính màu cờ Việt Nam.

Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021 - Ảnh 4

Trên trang cá nhân của mình, Đỗ Hà chia sẻ: “Giờ phút này có thật nhiều cảm xúc đan xen trong tâm trạng của Hà. 20/11 quả là một ngày mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân Hà. Ngày này 1 năm về trước, một cô gái nhỏ đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa Hậu Việt Nam, cũng là ngày này 1 năm sau cô ấy đã mang trên mình hình ảnh của cả quốc gia lên đường chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Cảm ơn ba mẹ, anh chị em ekip cũng như toàn thể các bạn khán giả đã luôn bên cạnh và ủng hộ Hà trong chặng đường vừa qua. Sự khởi đầu đầy ý nghĩa hôm nay hy vọng sẽ mang đến nhiều điều may mắn cho Hà tại cuộc thi sắp tới.

Chào Việt Nam, hẹn gặp lại tại Puerto Rico nhé!”

Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021 - Ảnh 5

Có thể nói, đây cũng là một dịp tình cờ khi ngày Đỗ Hà lên đường dự thi cũng chính là ngày kỷ niệm 1 năm đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2020. Sau nửa nhiệm kỳ, nàng hậu xứ Thanh cũng dần trưởng thành hơn khi tự tin một mình “mang chuông đi đánh xứ người”.

Trước đó, vì không thể trực tiếp tiễn Đỗ Hà tại sân bay nên các chị em Hoa Á hậu của Đỗ Hà như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo, Kiều Loan,… đã cùng nhau tham dự một bữa tiệc nhỏ nhằm tiếp lửa tinh thần cho Đỗ Hà vững bước trên con đường chinh phục vương miện Miss World 2021.

Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021 - Ảnh 6

Từ khi công bố đại diện Miss World Vietnam 2021, cái tên Đỗ Hà trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng hâm mộ nhan sắc. Cô nàng cũng được đánh giá cao khi nhiều lần đứng trong top đầu các bảng dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Điều này góp phần tạo thêm động lực giúp Đỗ Hà tập luyện chăm chỉ với mong muốn tạo được ấn tượng tốt cho đại diện Việt Nam trong những phần thi sắp tới.

Đỗ Hà mang gần 200kg hành lý, bay gần 30 tiếng để thi Miss World 2021 - Ảnh 7

Sau thời gian dài không thể tổ chức vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Miss World 2021 hiện đã xác nhận được tổ chức ở San Juan, Puerto Rico đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Bên cạnh đó, đương kim Miss World 2019 Toni Ann-Singh sẽ trao lại vương miện cho tân Hoa hậu vào đêm chung kết được diễn ra vào ngày 16/12/2021. Với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng Hoa hậu Đỗ Hà sẽ mang vinh quang về cho Việt Nam tại cuộc thi lần này.

Ảnh: BTC

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