Thuỳ Tiên đứng đầu bảng bình chọn top 5 đại diện tham dự bữa ăn cùng chủ tịch MGI

Sao Việt 17/11/2021 13:04

Hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2021 của đại diện Việt Nam – Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức được bắt đầu. Trước sự mong chờ của người hâm mộ, Thùy Tiên đã tạo được dấu ấn đầu tiên ngay cả khi vừa đáp sân bay Phuket.

Khi chính thức mang trong mình sứ mệnh đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế, nhất cử nhất động của Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn được người hâm mộ theo dõi sát sao và cô nàng chưa bao giờ làm phật lòng người hâm mộ bởi những màn thể hiện xuất sắc của mình suốt thời gian vừa rồi.

Thuỳ Tiên đứng đầu bảng bình chọn top 5 đại diện tham dự bữa ăn cùng chủ tịch MGI - Ảnh 1

Trưa ngày 16/11, Miss Grand Vietnam chính thức khởi hành đến Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2021.

Thuỳ Tiên đứng đầu bảng bình chọn top 5 đại diện tham dự bữa ăn cùng chủ tịch MGI - Ảnh 2Thuỳ Tiên đứng đầu bảng bình chọn top 5 đại diện tham dự bữa ăn cùng chủ tịch MGI - Ảnh 3

Trước khi đến Phuket, Thùy Tiên đã có màn hội ngộ cực đáng yêu cùng các đại diện Đông Nam Á như Cambodia, Malaysia, Indonesia khi quá cảnh tại sân bay Singapore. Các cô gái đã cùng nhau thực hiện một clip ngắn gửi lời chào đến khán giả, trong clip, người hâm mộ tinh mắt nhận ra Thùy Tiên đã thay một bộ outfit mới với váy ngắn đen, boot cao gót đen tạo nên sức hút ấn tượng cho đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Trong khi các cô gái đang check in tại sân bay Singapore, trang chủ Miss Grand International đã bất ngờ công bố kết quả Top 5 Before Arrival với sự dẫn đầu của Miss Grand Vietnam – Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Thuỳ Tiên đứng đầu bảng bình chọn top 5 đại diện tham dự bữa ăn cùng chủ tịch MGI - Ảnh 4

Được biết, Top 5 Before Arrival là phần thi phụ được tổ chức trên mạng xã hội, qua đó, người hâm mộ tại các nước sẽ tham gia bình chọn và chia sẻ hình ảnh thể hiện sự ủng hộ đối với đại diện Miss Grand International 2021. Theo đó, 5 thí sinh dẫn đầu phần thi này sẽ có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn trong cuộc gặp gỡ với Mr. Nawat – chủ tịch cuộc thi, phó chủ tịch cuộc thi là Mrs Teresa và đương kim MGI 2020 – Abena Appiah. Với số điểm dẫn đầu tại phần thi này, Thùy Tiên như “hổ mọc thêm cánh” khi có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp BGK năm nay. Với năng lượng tươi tắn và nhiệt tình vốn có cùng với khả năng tiếng Anh trôi chảy, Thùy Tiên chắc chắn sẽ tạo thêm được nhiều ấn tượng tốt dành cho đại diện Việt Nam trong cuộc gặp gỡ này.

Thuỳ Tiên đứng đầu bảng bình chọn top 5 đại diện tham dự bữa ăn cùng chủ tịch MGI - Ảnh 5

Vừa đáp máy bay tại Phuket (Thái Lan), Thùy Tiên không ngần ngại chia sẻ sự háo hức của mình đối với con người cũng như đất nước Thái Lan. Bên cạnh khả năng tiếng Anh cực tự nhiên, Thùy Tiên còn gây bất ngờ với các đại diện và BTC khi thể hiện vốn tiếng Thái phong phú của mình qua phần giới thiệu bản thân lưu loát.

Thuỳ Tiên đứng đầu bảng bình chọn top 5 đại diện tham dự bữa ăn cùng chủ tịch MGI - Ảnh 6

Để đến với đấu trường Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã liên tục trau dồi những kỹ năng cần thiết để có được những màn thể hiện xuất sắc nhất tại cuộc thi. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đường nét cơ thể quyến rũ và tính cách năng động, tươi tắn, Thùy Tiên luôn là cái tên được đánh giá cao trên đường đua nhan sắc lần này.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thùy Tiên Top 5 Before Arrival Miss Grand International 2021

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