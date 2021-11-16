“Ngộp thở” với khoảnh khắc trao vương miện cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trước thềm Miss Grand International

Mới đây, công ty Sen Vàng vừa tổ chức buổi livestream để trao tặng chiếc vương miện danh giá cho người đẹp Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International . Buổi lễ diễn ra trong không gian trang trọng, ấm cúng với sự góp mặt của bà Phạm Kim Dung, Á hậu Ngọc Thảo, doanh nhân Dương Tùng Nhân. Trong đó, Á hậu Kiều Loan “cầm trịch” vai trò MC để dẫn dắt và kết nối kỷ niệm đáng nhớ.

Tại buổi lễ, bà Phạm Kim Dung – chủ tịch công ty Sen Vàng, kiêm chủ tịch Miss Grand Việt Nam chia sẻ lý do tổ chức nghi thức trao vương miện đầu tiên trong lịch sử các đại diện Việt Nam “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc quốc tế này: “Đây là điều chúng tôi đã âm thầm cố gắng chuẩn bị mấy tháng qua cho Tiên. Chiếc vương miện giá trị này rất hợp với Tiên, với Miss Grand, đặc biệt hợp lòng người hâm mộ hiện nay. Hằng ngày trên fanpage cuộc thi Miss Grand, trên trang cá nhân của Tiên và của tôi, các bạn đang tích cực vote cho Tiên, trước là buổi ăn tối cùng chủ tịch Nawat Itsaragrisil, sau đó là mong đợi 1 chiếc vương miện xứng tầm bởi vì năm nay, Miss Grand International bắt buộc mỗi đại diện tham gia phải sở hữu một chiếc vương miện để cùng xuất hiện tại buổi họp mặt của cuộc thi”.

Chiếc vương miện danh giá có thiết kế vô cùng sang trọng và quý phái. Vật phẩm được chế tác bởi bạc nguyên khối mạ vàng. Các nghệ nhân khéo léo đính từng viên đá quý màu xanh quyền lực và bao bọc bằng những viên ngọc trai trắng tinh xảo. Đặc biệt, đây lại là kỷ vật có ý nghĩa rất quan trọng trong bước ngoặt hoạt động nghệ thuật của Dương Tùng Nhân 2 năm qua. Đối với nam doanh nhân, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là một cô gái đầy tài năng, khát khao và nhiệt huyết, rất xứng đáng kế nhiệm chiếc vương miện và nó sẽ song hành cùng người đẹp toả sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Người đẹp Thuỳ Tiên khéo léo diện thiết kế đầm dạ hội The Crown Dress - Giấc mơ vương miện do NTK Nguyễn Minh Tuấn thực hiện, vừa được cô công bố trên trang cá nhân. Với những đường cắt xẻ táo bạo nhưng tinh tế, khoe trọn vòng eo săn chắc, Thuỳ Tiên chiếm trọn ánh nhìn từ khán giả. Thời khắc Thuỳ Tiên nhận vương miện từ bà Phạm Kim Dung và Miss Grand Việt Nam 2020 khiến khán giả vô cùng xúc động. Sau khi được tiếp thêm động lực để thực hiện trọng trách “mang chuông đi đánh xứ người”, Thuỳ Tiên phát biểu trước khi lên đường sang Thái Lan: “Mình rất hồi hộp nhưng cũng háo hức mong chờ xem hành trình này sẽ đáng nhớ như thế nào. Mình rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ các bạn khán giả. Cám ơn các bạn rất nhiều”.

Mặc dù mọi công tác chuẩn bị gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng ê-kíp đã tạo mọi điều kiện cho Tiên có thể tập luyện thật tốt các kỹ năng và giữ tinh thần thoải mái. Đặc biệt, với sự hỗ trợ nhiệt tình của stylist và các nhà thiết kế, Tiên đã có hành trang thật chu đáo để thật toả sáng, ghi dấu tại cuộc thi và đạt ngôi vị cao nhất. Hiện tại, mỹ nhân đã ra sân bay để đến đất nước chùa Vàng hội ngộ cùng các người đẹp đến từ các nước. Hãy cùng cổ vũ cho Miss Grand Việt Nam 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nhé!

Ảnh: BTC