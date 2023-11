Á hậu Hoàng My khoe ảnh ‘giường chiếu’ đón mừng sinh nhật tuổi 33

Vừa tung bộ ảnh mới, Á hậu Hoàng My khiến người hâm mộ trầm trồ vì ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Không váy áo cầu kỳ, không trang điểm lộng lẫy, Hoàng My tỏa sáng với nhan sắc mộc mạc, giản dị đầy gần gũi. Hoàng My tiết lộ: “Đây là một bộ ảnh được chụp rất ngẫu hứng tại nhà riêng để lưu lại thời khắc đặc biệt”.

Bước sang tuổi 33, Hoàng My vẫn giữ được vóc dáng cân đối cùng hình thể khỏe khoắn. Theo dõi bộ ảnh mới, Hoàng My luôn nở nụ cười căng tràn sức sống, truyền đến một nguồn năng lượng dồi dào, sự gần gũi. Cô chia sẻ: “Mỗi năm khi đến sinh nhật vào 13/11, My thường dành thời gian để nhìn lại những điều đã làm được và đề ra những mục tiêu mới cho năm tiếp theo”.

Không chỉ mừng sinh nhật, bộ ảnh vừa là đánh dấu cột mốc 10 năm tham dự Miss Universe 2011 của Hoàng My, vừa để nhìn lại các hoạt động nổi bật trong năm qua: tham gia tuyến đầu chống dịch và chuẩn bị cho những chuyến du lịch khám phá với chuyến đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình.

Tròn một năm quay trở lại Việt Nam và tham gia tích cực vào các hoạt động nghệ thuật, Hoàng My đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cho khán giả Việt. Cô từng tham gia chương trình Truyền hình thực tế về du lịch Vietnam Why Not và nhận giải nhất cùng với Á hậu Kim Duyên, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Tại “Road To Miss Universe 2021”, cô cũng trở thành cố vấn hỗ trợ Kim Duyên trên hành trình đến với Miss Universe 2021. Hoàng My cũng là khách mời trong những buổi đuối thoại của digital series “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam”. Là một người đẹp năng động, cá tính của showbiz Việt, Hoàng My luôn để lại những ấn tượng riêng khi xuất hiện trước công chúng.

Năm vừa qua là một năm không thể quên đối với á hậu Hoàng My khi cô đã có rất nhiều trải nghiệm, hoạt động ý nghĩa, cùng nhìn lại các cột mốc đáng nhớ của Hoàng My để hiểu rõ hơn về cô.

Tháng 11/2020 - Lần đầu trở lại showbiz: Hoàng My tham gia cuộc thi Vietnam Why Not - một chương trình nhằm quảng bá du lịch Việt Nam. Cùng với Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Á hậu Kim Duyên, team “Khăn Rằn” chiến thắng giải nhất. Á hậu Hoàng My được fans ưu ái gọi là “Cô giáo Sử” vì am hiểu kiến thức lịch sử Việt Nam. Qua cuộc thi này, lần đầu tiên Hoàng My có một nhóm bạn trong showbiz và duy trì cho tới hiện tại.

Tháng 12/2020 - Tận hưởng giáng sinh Hà Nội: Vào dịp giáng sinh, Á hậu Hoàng My sẽ đi một đất nước mới. Nhưng sau nhiều năm xa quê, Hoàng My cũng được đón giáng sinh ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cô đón giáng sinh ở Hà Nội. Đặc biệt, Á hậu yêu thích không khí lạnh và khoảnh khắc đón giáng sinh của con người nơi đây.

Tháng 1/2021 - Clip tôn vinh các bác sĩ ca bệnh phi công người Anh: Sau dịch đợt đầu tiên, Hoàng My lập một ekip ghi hình tư liệu và phỏng vấn các bác sĩ chữa trị thành công cho bệnh nhân 91 (bệnh nhân người Anh Quốc). Dùng tư liệu ấy để dựng thành clip tôn vinh các bác sĩ khi họ được đề cử giải We Choice Award.

Tháng 2/2021 - Tết Nguyên Đán bên gia đình: Thời gian ở Việt Nam, Hoàng My có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho ba mẹ. Cô chia sẻ bản thân rất biết ơn vì có thời gian để săn sóc cho gia đình và nhìn những đứa cháu của mình lớn lên. Dù có ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, cô vẫn trở về Việt Nam vào dịp Tết.

Tháng 3/2021 - Dùng kỹ năng làm phim để thiện nguyện: Á hậu Hoàng My luôn mong muốn “có thể dùng kỹ năng của mình để làm những công việc thiện nguyện”. Điều đó đã trở thành sự thật vào tháng 3 vừa qua khi cô kêu gọi lập một team ghi hình thiện nguyện, hỗ trợ cho tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười.

Tháng 4/2021 - Xuất hiện thường xuyên hơn tại sự kiện: Vào thời gian này Hoàng My xuất hiện tại các sự kiện và là gương mặt đại diện các nhãn hàng.

Tháng 5/2021 - Học khóa thiền định: Việc phát triển trí tuệ tinh thần, làm chủ được cái tôi là một việc cần rèn luyện. Hoàng My quyết đinh học thiền trước khi thành phố có lệnh giãn cách. Đây là một bước đệm rất lớn để hỗ trợ cô về mặt tinh thần trong suốt thời gian chống dịch.

Tháng 6-10/2021 - Tuyến đầu chống dịch: Hơn 4 tháng miệt mài chống dịch, Hoàng My tham gia với nhiều vai trò khác nhau. Trở thành tình nguyện viên để hỗ trợ các y, bác sĩ. Sau khi số ca nhiễm tăng và lực lượng y tế không đủ để làm tất cả mọi thứ, cô cũng quyết định “xông lên” tuyến đầu. Hoàng My cũng rút ra được nhiều bài học về thương yêu, chấp nhận và nhẫn nhịn trong suốt “4 tháng không quên”.

Tháng 10/2021 - Phá băng ngày du lịch: Khi thành phố vừa mở cửa, Hoàng My ngay lập tức lên đường đi du lịch sau một thời gian dài chống dịch. Cô là một trong những người đầu tiên đi du lịch đến nơi “đầu tiên mở cửa” - Quảng Bình. Chuyến đi này là cơ hội để quảng bá văn hóa, nét đẹp du lịch Quảng Bình, kích cầu du lịch Việt Nam.

Song song với khoảng thời gian đó, Hoàng My luôn tranh thủ học thêm kiến thức về làm phim, sản xuất phim. Cô chia sẻ bản thân đã hoàn thành hai lớp học kịch bản, dù bận rộn chống dịch nhưng đêm đến, cô vẫn tập viết kịch bản để tiến bộ hơn. Hơn 100 quyển sách đã được đọc và với Hoàng My, bổ sung kiến thức mới mỗi ngày là một sở thích của cô.

Hoàng My đăng quang danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Hoa hậu Thế giới 2012 và giữ vị trí giám khảo của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Hiện tại, cô đang tham gia sản xuất phim, đạo diễn phim. Sắp tới, Hoàng My sẽ đưa đại diện Việt Nam - Kim Duyên sang Israel thi Miss Universe 2021.

Photo: Hoàng Phúc

Stylist: Bin Nguyễn

Makeup: Richie Võ

Hair stylist: Phúc Tâm