Á hậu Tường San “đốt mắt” fan với bộ ảnh xuyên thấu khoe bụng bầu

Sau khi kết hôn vào tháng 11 năm 2020, Á hậu Tường San cũng dần ít xuất hiện tại các sự kiện cũng như các hoạt động giải trí showbiz. Người đẹp dường như chuyên tâm vun đắp cho gia đình mới cũng như bắt đầu tập trung vào những dự định cá nhân. Sau khoảng thời gian vắng bóng, mới đây cô nàng bất ngờ “comeback” với bộ ảnh khoe bụng bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Vốn theo đuổi hình tượng dịu dàng ngọt ngào, bộ ảnh lần này của Tường San cũng mang đậm màu sắc quen thuộc của cô nàng với những gam màu hồng - trắng. Chọn lựa nhiều kiểu trang phục khác nhau, nàng hậu mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ về giai đoạn mang thai con gái đầu lòng của mình.

Đáng chú ý là vòng 2 căng tròn lấp ló sau những thiết kế bay bổng, được nàng hậu gốc Hà Thành khoe khéo qua những khung hình đầy nghệ thuật. Mặc dù thực hiện bộ ảnh trong thời gian thai nghén nhưng Tường San vẫn thu hút bởi kỹ năng pose dáng nhẹ nhàng nhưng đầy chuyên nghiệp trước ống kính. Nhan sắc tuổi đôi mươi cùng đôi chân thon dài của cô nàng là điều khiến dân tình không khỏi nức nở khi chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ ảnh.

Vẻ đẹp cuốn hút của Tường San khiến netizen đặt kỳ vọng vào tiểu công chúa sau khi chào đời. Hứa hẹn cũng sẽ là mỹ nhân trong tương lai nếu được thừa hưởng nhiều điểm nổi trội từ mẹ Á hậu.

Chia sẻ bộ ảnh đến khán giả, nàng hậu sinh năm 2000 cho biết: “San vô cùng vui mừng và hạnh phúc sau khi biết bản thân đã mang thai con gái đầu lòng. Bộ ảnh cũng đánh dấu một chức vụ mới mà San vừa đảm nhận - thiên chức làm mẹ. Sau nhiều tháng ấp ủ, San cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc này như là cột mốc đặc biệt giúp San có thể ghi nhớ về ngày mình được thượng đế ban tặng ‘món quà’ ý nghĩa này”.

Đăng quang ngôi vị Á hậu tại Miss World Vietnam 2019, Tường San nhận được sự quan tâm và chú ý không kém Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và Á hậu Kiều Loan. Cô nàng tiếp tục hoàn thành trọng trách của mình khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International 2019 và mang về thành tích Top 8 chung cuộc. Không những thế, Tường San cũng thường xuyên đóng góp cho cộng đồng bằng các chuyến đi thiện nguyện. Sắp tới, cô sẽ đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam 2021 để tìm ra những gương mặt sáng giá kế nhiệm ngôi vị Hoa hậu và Á hậu năm nay.

Ảnh: NVCC