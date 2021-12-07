Lọt top 27 phần thi tài năng, Đỗ Hà trình diễn hit ‘Despacito’ bằng đàn T’rưng trong bán kết phần thi Tài năng – Miss World 2021

Đỗ Hà hiện đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi đại diện Việt Nam tham dự một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới – Miss World 2021 . Nàng hậu liên tục để lại những ấn tượng tốt về nhan sắc cũng như thái độ tích cực của mình xuyên suốt các hoạt động đồng hành. Trước đó, cô đã đánh dấu thành tích đầu tiên của mình tại cuộc thi khi chính thức lọt Top 27 của vòng Bán kết tài năng.

Trên trang cá nhân của Đỗ Hà, cô chia sẻ: “Hà nghĩ đây sẽ là một sự giao thoa tuyệt vời giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và giai điệu đặc trưng của đất nước nơi Hà đang dự thi Miss World 2021, nó cũng như một món quà nho nhỏ Hà muốn gửi tặng đến Puerto Rico”.

Cùng với 26 đại diện khác, Đỗ Hà duy trì luyện tập và chuẩn bị cho phần thi của mình tại vòng thi thứ hai. Được biết, cô nàng sẽ trình diễn tiết mục đánh đàn T’rưng với ca khúc Despacito của ca sĩ Luis Fonsi và rapper người Puerto Rico – Daddy Yankee.

Đàn T’rưng là loại nhạc cụ truyền thống quen thuộc đối với người Việt Nam mà Hoa hậu Đỗ Hà muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế. Âm thanh phát ra từ tiếng đàn t'rưng cũng khiến cho người nghe cảm giác như tiếng suối róc rách, mang âm hưởng núi rừng. Đây có thể nói là một tiết mục thú vị mà nàng hậu sinh năm 2001 đã ấp ủ và tập luyện từ nhiều tháng trước khi lên đường.

"Despacito" là ca khúc “làm mưa làm gió” khắp thế giới được phát hành vào năm 2017. Nhờ vào giai điệu sôi động, bắt tai, Despacito thành công thu về cho mình hơn 7,6 tỷ lượt xem và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Với giai điệu đặc trưng Mỹ Latin, ca khúc dường như đã trở thành biểu tượng của đất nước Puerto Rico trong lòng khán giả yêu âm nhạc quốc tế.

Với “nước đi” tinh tế này, dự kiến Đỗ Hà sẽ tạo được ấn tượng đặc biệt tại vòng Bán kết Tài năng lần này. Trải qua 16 ngày chính thức gia nhập hành trình Miss World 2021, Đỗ Hà luôn cập nhật những hình ảnh mới của mình cho mỗi hoạt động đồng hành của cuộc thi. Vì tính chất cuộc thi khá khép kín nên những cập nhật của Đỗ Hà đã giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi và ủng hộ cô nhiều hơn trên con đường chinh phục vương miện Miss World 2021.

Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các hoạt động cộng đồng như buổi vẽ tranh lên khẩu trang dành cho triển lãm hỗ trợ các trẻ em ung thư, diễu hành bằng xe buýt 2 tầng trong khuôn khổ những hoạt động chào đón Giáng sinh,…

Sau Bán kết Tài năng, các thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm thi Top Model tại Puerto Rico, hãy tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho Đỗ Hà ở chặng đường kế tiếp nhé!

Ảnh: BTC