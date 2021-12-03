Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam

Sao Việt 03/12/2021 14:06

Đêm ngày 02/12, Thùy Tiên mang đến phần trình diễn dạ hội và bikini đầy cuốn hút, hoàn toàn thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021.

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên hiện đang được đánh giá là một trong những cái tên sáng giá nhất cho ngôi vị Miss Grand International 2021. Đặc biệt, sau khi công bố trang phục “Red Diamond Gown” sẽ đồng hành cùng mình ở vòng Bán kết, Thùy Tiên lại càng làm tăng thêm sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho phần thi của mình.

Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam - Ảnh 1

Không phụ lòng mong đợi của ekip và người hâm mộ, Thùy Tiên xuất hiện rạng rỡ ở vị trí cuối cùng của phần thi như 1 vedette. Người đẹp sải bước đầy tự tin trong thiết kế nổi bật của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi hô vang hai tiếng Việt Nam với một quãng hơi dài.

Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam - Ảnh 2

Bên cạnh đó, cô nàng còn ghi điểm khi sử dụng layout make up sang trọng, màu son đỏ và tóc uốn lọn tự nhiên đã giúp Thùy Tiên bùng nổ nhan sắc trong phần thi này. Không những vậy, Thùy Tiên còn tinh tế điều chỉnh những bước catwalk uyển chuyển theo nhịp nhạc, nhờ đó mà thần thái của Thùy Tiên càng thêm tỏa sáng trên sân khấu.

Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam - Ảnh 3Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam - Ảnh 4

Trước giờ G, NTK Nguyễn Minh Tuấn tiết lộ một chi tiết nhỏ mà anh bí mật làm cho trang phục “Red Diamond Gown”. Cụ thể, ở phần dây đai bên trong hỗ trợ cố định trang phục trên cơ thể, NTK đã thêu thêm dòng chữ “NGUYEN THUC THUY TIEN” như một lời chúc may mắn gửi đến Thùy Tiên. Bên cạnh đó còn có các dòng chữ “I LOVE FANS” VÀ “MGI 2021”. Anh chia sẻ, đây là lời chúc may mắn cũng như lời cảm ơn mà Thùy Tiên, NTK Nguyễn Minh Tuấn, Stylist Louis Huy Đặng và ekip Sen Vàng gửi đến người hâm mộ đã ủng hộ và đồng hành cùng Miss Grand Vietnam.

Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam - Ảnh 5

Đêm Bán kết tiếp tục với phần thi áo tắm, các thí sinh xuất hiện tràn đầy sức sống theo từng nhóm, nhún nhảy theo nền nhạc sôi động trước khi bắt đầu phần thi đơn. Nhờ sự sắp xếp này đã giúp không khí tại sân khấu “nóng” lên hơn bao giờ hết, góp phần giúp các thí sinh có những phần catwalk sung sức hơn.

Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam - Ảnh 6

Ở lần xuất hiện này, Thùy Tiên mang đến một thần thái hoàn toàn khác, những bước đi catwalk của người đẹp đã được thay đổi để phù hợp hơn với trang phục cũng như chủ đề của màn trình diễn áo tắm. Đại diện Việt Nam xuất hiện ở nhóm thí sinh cuối cùng, chiếm trọn sự chú ý ở vị trí hàng đầu trong trang phục áo tắm xanh biển. Đến phần thi đơn, sự năng động và khí chất mạnh mẽ của Thùy Tiên hoàn toàn được thể hiện những bước đi rộng và đầy chắc chắn.

Bán kết MGI 2021: Thùy Tiên xuất hiện như vedette, khoe quãng hơi dài khi hô 2 tiếng Việt Nam - Ảnh 7

Người đẹp sinh năm 1998 đã xuất sắc mang đến cho khán giả hai thần thái khác biệt và khả năng biến hóa thần sầu trong những bước catwalk tại đêm Bán kết Miss Grand International 2021. Cô thành công thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.

Sắp tới, Thùy Tiên sẽ tiếp tục tham gia đêm thi Chung kết Miss Grand International 2021 vào ngày 04/12 tại Băng Cốc (Thái Lan). Cùng theo dõi và ủng hộ đại diện Việt Nam nhé!

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand International 2021 Thùy Tiên

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