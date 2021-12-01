Kim Duyên diện áo dài trắng thướt tha thăm di tích 'Bức tường than khóc' ở Israel

Trong hoạt động ngoại khóa của Miss Universe 2021, Kim Duyên lựa chọn trang phục tà áo dài trắng thướt tha quảng báo cho văn hóa Việt Nam.

Ngày 30/11, Kim Duyên chia sẻ cô và các thí sinh Miss Universe 2021 vừa được đến tham quan một địa điểm cổ kính và linh thiêng tại thành phố Jerusalem – Israel, đó là 'Bức tường than khóc' (Western Wall). Đây là hoạt động ngoại khóa đầu tiên mà dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ năm nay tiến hàng cùng nhau.

“Di tích lịch sử này do vua Herod Echo xây dựng vào đầu thế kỷ I TCN. "Bức tường than khóc" chính là niềm tự hào và là nơi gửi gắm niềm tin của người dân nơi đây. Diện trên người bộ áo dài truyền thống của Việt Nam đến thăm di tích lịch sử nổi tiếng này tại Israel, Duyên cảm thấy tự hào và mong muốn thể hiện sự giao thoa văn hoá giữa hai nước”- Kim Duyên viết trên trang cá nhân.

Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn mặc áo dài tham dự một buổi tiệc tại Tower of David - một địa điểm rất đặc biệt và nổi tiếng tại Jerusalem, Israel. Cô cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc vì nhờ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô được tham quan và tìm hiểu những địa điểm tuyệt vời như vậy.

Ảnh: BTC

Dương Triệu Vũ lần đầu song ca cùng Hồng Ngọc trên đất Mỹ Dương Triệu Vũ bày tỏ tình càm vô cùng yêu mến người chị thân thiết và đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch , nam ca sĩ và Hồng Ngọc có dịp được đứng chung sân khấu với nhau tại xứ cờ hoa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-duyen-dien-ao-dai-trang-thuot-tha-tham-di-tich-buc-tuong-than-khoc-o-israel-439403.html