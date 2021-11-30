Dương Triệu Vũ lần đầu song ca cùng Hồng Ngọc trên đất Mỹ

Sau 2 năm dịch bệnh covid, Dương Triệu Vũ mới có dịp trở về “nhà” tại Mỹ. Vì dù về Việt Nam hoạt động ca hát nhưng nam ca sĩ vẫn giữ căn nhà riêng của mình. Tại đây, anh có dịp hội ngộ cùng các nghệ sĩ nổi tiếng: Minh Tuyết, Thanh Thảo, Hồng Ngọc , Quang Dũng… chuẩn bị cho những lịch diễn dày đặc và kéo dài tại đây.

Dương Triệu Vũ đang có chuyến lưu diễn với lịch trình dày đặc tại Mỹ, kéo dài đến hết tháng 2. Trong show diễn mới, Hồng Ngọc và Dương Triệu Vũ có dịp đứng chung sân khấu cùng nhau trong ca khúc “Trả nợ tình xa”. Anh chia sẻ : “Hồng Ngọc là một người chị mà Vũ vô cùng yêu mến từ lúc chưa đi hát nữa” và tình cảm của họ đã kéo dài gần hai chục năm .

Sau thời gian dài hội ngộ, cả hai cũng vui vẻ trò chuyện và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trong hậu trường. Sau những liveshow hoành tráng tại những địa điểm đẳng cấp tại Việt Nam, Dương Triệu Vũ ngày càng nhận được sự yêu mến từ khán giả cũng như đánh giá cao sự đầu tư chỉn chu của anh trong âm nhạc.

Ca sĩ Hồng Ngọc đang viên mãn với cuộc sống tại Mỹ bên chồng và con. Dương Triệu Vũ cũng chúc mừng nữ ca sĩ Hồng Ngọc khi cô đã lấy lại được hoàn toàn nét đẹp rạng rỡ sau tai nạn gây ảnh hưởng đến vùng mặt vào đầu năm 2020.

Được biết, Hồng Ngọc bị bỏng nặng vùng mặt do tai nạn nổ nồi xông hơi. Nữ ca sĩ từng nghĩ sẽ không thể lấy lại được khuôn mặt nguyên vẹn nhưng sau thời gian điều trị, nhan sắc của Hồng Ngọc đã trở về như lúc đầu, thậm chí không có một vết sẹo , bạn bè thân đều nói “Hồng Ngọc ở hiền gặp lành”.

Ảnh: NVCC