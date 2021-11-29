Đỗ Hà đầy tự tin khi đối đáp bằng tiếng Anh cùng đương kim Miss World 2019 Toni-Ann Singh

Sao Việt 29/11/2021 13:37

Mới đây, kênh youtube chính thức của Miss World 2021 vừa công bố phần thi của các nhóm Head to head Challenge. Trong đó Đỗ Hà đã gây ấn tượng nhờ khả năng đối đáp tiếng Anh khi kể về câu chuyện của mình.

Hành trình của Đỗ Hà tại Miss World 2021 vẫn đang tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước những hình ảnh rạng rỡ và sự thăng hạng nhan sắc của Đỗ Hà trên đất Mỹ, người hâm mộ không khỏi mong mỏi một thứ hạng cao dành cho đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc này.

Đỗ Hà đầy tự tin khi đối đáp bằng tiếng Anh cùng đương kim Miss World 2019 Toni-Ann Singh - Ảnh 1

Mới đây, Đỗ Hà chia sẻ hình ảnh tự tin trong trang phục đầm ôm sát màu đỏ đô cùng họa tiết được lấy cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn cho phần thi Head to Head Challenge. Chính màu sắc và thiết kế tôn dáng của trang phục đến từ NTK Song Toàn đã khiến Đỗ Hà trở nên nổi bật hơn trước những đối thủ thi đấu cùng nhóm trong phần thử thách này.

Đỗ Hà đầy tự tin khi đối đáp bằng tiếng Anh cùng đương kim Miss World 2019 Toni-Ann Singh - Ảnh 2

Sáng ngày 29/11, kênh youtube chính thức của Miss World 2021 vừa đăng tải đoạn clip dự thi Head to Head Challenge của nhóm 9, trong đó có sự tham gia của đại diện Việt Nam – Đỗ Thị Hà cùng các đại diện Wales, Bosnia - Herzegovina, Brazil, Moldova, Bulgaria. Buổi trò chuyện được dẫn dắt bởi Miss World 2016 - Stephanie Del Valle và đương kim Miss World 2019 - Toni-Ann Singh.

Đỗ Hà đầy tự tin khi đối đáp bằng tiếng Anh cùng đương kim Miss World 2019 Toni-Ann Singh - Ảnh 3

Mở đầu bằng đoạn clip giới thiệu, Đỗ Hà khiến người hâm mộ tự hào khi không chỉ khoe nhan sắc rạng rỡ của mình bên cạnh những cảnh đẹp tại Việt Nam. Cô còn chia sẻ về quỹ học bổng mang tên mình cũng như những hoạt động học tập, từ thiện của bản thân tại quê nhà.

Nhắc đến quỹ học bổng mang tên mình, Đỗ Hà chia sẻ: “Tôi tin bằng Trẻ em là chim non trong vườn, nếu chúng ta có thể hỗ trợ các em về mặt giáo dục, các em sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Giáo dục sẽ khai sáng trí tuệ, giúp hình thành tính cách và phát triển tư duy. Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng vào giáo dục, cũng như mang lại hy vọng cho các em.”

Đỗ Hà đầy tự tin khi đối đáp bằng tiếng Anh cùng đương kim Miss World 2019 Toni-Ann Singh - Ảnh 4

Khi được hỏi về điều mình trân trọng nhất trong cuộc sống, Đỗ Hà thổ lộ: “Điều tôi trân trọng nhất chính là gia đình. Gia đình luôn là nguồn cổ vũ lớn lao nhất mà tôi có được. Bất kể dù thành công hay thất bại, gia đình luôn bên cạnh và làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bố tôi từng nói, dù con có đánh mất điều gì đi chăng nữa, hãy về nhà, nơi đây luôn có gia đình.”

Sau phần thi, Đỗ Hà không quên chụp ảnh đọ sắc cùng hai MC là Miss World 2016 và Miss World 2019. Có thể nói, với phần trả lời sử dụng tiếng Anh lưu loát của Đỗ Hà, cô nàng đã thành công tạo thêm thiện cảm cho khán giả về bản sắc Việt Nam. Phần trả lời của nàng hậu xứ Thanh nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ, bên cạnh đó, cô cũng tạo được ấn tượng tốt bởi sự thân thiện và tinh thần nhiệt huyết của mình xuyên suốt cuộc thi.

Đỗ Hà đầy tự tin khi đối đáp bằng tiếng Anh cùng đương kim Miss World 2019 Toni-Ann Singh - Ảnh 5Đỗ Hà đầy tự tin khi đối đáp bằng tiếng Anh cùng đương kim Miss World 2019 Toni-Ann Singh - Ảnh 6

Cho đến nay, Đỗ Hà đã ghi dấu ấn khi lọt Top 27 Bán kết phần thi Tài năng và vẫn tiếp tục giữ phong độ ổn định. Sắp tới, cô nàng sẽ còn phải tham gia nhiều phần thi mang tính thử thách hơn nữa, cùng đón chờ những tin tức mới nhất của Đỗ Hà tại Miss World 2021 nhé!

Ảnh: BTC

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