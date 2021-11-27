Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021

Sao Việt 27/11/2021 14:39

Tối 26/11/2021, Đại diện Việt Nam - Kim Duyên có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu cuộc hành trình sang Israel dự thi Miss Universe 2021 lần thứ 70.

Xuất hiện tại sân bay với thiết kế xanh lá của NTK Chung Thanh Phong, Kim Duyên gây thích thú với hình thể vô cùng thon gọn và săn chắc. Vali Degree đồng hành cùng Kim Duyên trên hành trình đến Israel mang màu xanh chủ đạo. Cả vali và trang phục của Kim Duyên tone sur tone thể hiện được nguồn năng lượng và sức trẻ, đúng với hình ảnh mà cô theo đuổi. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Duyên xuất hiện cùng với chiếc vương miện “Phoenix by IJC” được trao tặng trước đó tại buổi công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2021

Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 1

Có mặt tại sân bay để cổ vũ cho Kim Duyên là những chị em Hoa hậu, Á hậu thân thiết, đã đồng hành cùng Kim Duyên trong chặng hành trình dài chuẩn bị cho Miss Universe 2021: Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Đào Thị Hà (Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019). Đặc biệt, Hoa hậu H’Hen Niê còn mang đến món quà của Á hậu Lệ Hằng dành tặng cho Kim Duyên, đó là bộ trang sức gồm hoa tai, nhẫn như một lời chúc may mắn dành cho Kim Duyên trên hành trình sắp tới.

Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 2

Nhìn thấy Kim Duyên tỏa sáng với thần thái tự tin, hình thể vô cùng thon gọn và săn chắc, Hoa hậu H’Hen Niê dành lời khen cho Kim Duyên: “Hen cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào về Kim Duyên. Tôi đã đồng hành cùng Duyên từ những ngày đầu nên nhìn thấy được thay đổi và tiến bộ của em ấy. Tôi mong Kim Duyên có thể tự tin, tỏa sáng hết mình trên sân khấu”. Cô cũng tiết lộ sẽ bay sang Israel cổ vũ Kim Duyên vào đêm bán kết và cả chung kết của cuộc thi. 

Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 3

Cùng với ekip Unimedia, ba mẹ và em trai của Kim Duyên cũng có mặt để động viên, tiếp thêm sức mạnh để Kim Duyên vững tâm hơn. Dù tình hình dịch bệnh nhưng các fan vẫn cố gắng đến tiễn Kim Duyên, đảm bảo đúng và đầy đủ các quy tắc, quy định về công tác phòng chống dịch tại sân bay. Nhận được tình cảm yêu thương từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các fans, Kim Duyên vô cùng xúc động. Cô chia sẻ: “Hôm nay Duyên rất vui và xúc động vì nhận được tình cảm của tất cả mọi người. Hiện tại ở đây, Duyên cảm thấy như được tiếp thêm 200 % tự tin bởi sự cổ vũ nồng nhiệt và tin tưởng của những người yêu thương mình. Duyên sẽ luôn giữ tinh thần thoải mái và trạng thái tốt nhất để chinh phục ngôi vị cao nhất”.

Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 4Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 5

Hành lý mang theo cho cuộc thi được Kim Duyên và ekip chuẩn bị trong 08 chiếc vali hành lý và 01 thùng đựng trang phục dân tộc. Hành lý chủ yếu là trang phục, phụ kiện, quà tặng cho các đại diện các nước tham gia Miss Universe 2021. Tại sân bay, Kim Duyên tự hào đã hô vang tên “Việt Nam” cùng với những người yêu thương, như một lời hứa sẽ tự tin, nỗ lực hết mình trên hành trình chinh phục vương miện sắp tới.

Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 6

Đồng hành cùng Kim Duyên trên chặng hành trình sắp tới tại Israel có CEO Trần Việt Bảo Hoàng (Giám đốc Quốc gia Miss Universe tại Việt Nam) và Á hậu Hoàng My. Với những kinh nghiệm vì từng đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2011 cùng với hiểu biết về con người, văn hóa Israel, Á hậu Hoàng My chắc chắn sẽ dễ dàng hỗ trợ Kim Duyên trong chặng hành trình sắp tới.

Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 7Kim Duyên diện nguyên bộ đầm xanh chuối nổi bật sang Israel dự thi Miss Universe 2021 - Ảnh 8

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 sẽ diễn ra tại Israel, chính thức bắt đầu từ 28/11 – 12/12, nhưng ngay từ bây giờ, không khí của cuộc thi đã bắt đầu nóng dần lên với những đại diện xuất sắc đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Ảnh: Sang Đào

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Thùy Tiên đứng đầu bảng bình chọn ở phần thi trình diễn bikini tại Miss Grand International 2021

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