Xuân Lan 'trong trắng', Hương Giang 'trong suốt' đối lập Hà Anh tại họp báo 'Quý ông Hoàn mỹ'

Với Hoa hậu Hương Giang, sự kiện lần này cũng đánh dấu sự trở lại của người đẹp với showbiz. Hình ảnh nàng hậu chuyển giới xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, mạnh mẽ cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, việc đến địa điểm diễn ra họp báo lệch với thời gian có trong thư mời dấy lên nghi vấn nàng hậu đi trễ sự kiện.

Trước hiểu lầm này, nữ huấn luyện viên của The Next Gentleman nhanh chóng phân trần: “Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu lúc 3 giờ 15 và sau khi clip phát xong thì các HLV sẽ catwalk ra. Tuy nhiên, các HLV được sắp xếp lên sớm để chụp hình còn Giang thì sáng nay chạy chương trình cùng với mọi người, không có buổi chụp hình nên Giang sẽ đến sát giờ hơn so với những HLV cũng như các host. Đó là thời gian chuẩn chứ không phải mọi người tới sớm và chờ đợi Hương Giang”. Hương Giang cũng thay mặt ekip chương tình lên tiếng xin lỗi khách mời vì yêu cầu buộc phải test Covid-19 trước khi chương trình bắt đầu cho tất cả khách mời nên thời gian mới kéo dài ra.

Trở lại với “The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ”, cuộc thi sở hữu format mới lạ, hấp dẫn, gây cấn và quy tụ dàn thí sinh “cực phẩm”. Đặc biệt, với tiêu chí “Chỉ cần bạn cảm nhận mình có tố chất của một quý ông, hãy đến với The Next Gentleman”, chương trình không đặt nặng, ràng buộc “Gentleman” phải là giới tính, mà là phẩm chất, tâm hồnvà miễn bạn hành xử như một quý ông thực thụ, chươngtrìnhsẵn sàng chào đón.

Chính vì tiêu chí đó, lần đầu tiên tại Việt Nam có một chương trình tìm kiếm gương mặt Nam mới nhưng cơ hội không chỉ dừng lại cho các chàng trai, mà chúng tôi còn mở rộng đăng ký cho những bạn trong cộng đồng LGBTQ, và cụ thể ở đây là các bạn chuyển giới nam (trans guy), song tính nam (bisexual man), và bất cứ ai cảm thấy mình có phẩm chất gentleman!Với tất cả những tiêu chí đặt ra, cuộc thi mong muốn tìm ra được một quý ông hội tụ đủ các yếu tố để trở thành gương mặt nam mới triển vọng, một KOL, Influencer và là nhân tố truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Dược sĩ Tiến – người đồng sáng lập format “Quý ông hoàn mỹ” cũng giải thích rõ: “Chúng tôi không đặt nặng vấn đề giới tính, chúng tôi chỉ quan tâm đến tố chất quý ông có trong mỗi thí sinh. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn thí sinh vào mỗi team sẽ phụ thuộc vào 3 HLV của chương trình. Về phía Tiến, bên cạnh một ngoại hình ưa nhìn, tôi cũng sẽ dành sự ưu ái cho các thí sinh có trái tim nhân ái, có kiến thức, tri thức có cơ hội bước vào vòng trong”.

“Ngoài ngoại hình, mỗi người đều có một quan niệm khác nhau để cái đẹp nên Hà Anh không lạm bàn. Tuy nhiên, để nói đến phẩm chất quý ông thì người đó phải thật tử tế, có một trái tim nhân hậu, phải rất thông minh, hiểu biết để tạo sự hấp dẫn, thú vị cho người đối diện chứ không chỉ đẹp mã, có 6 múi hay chụp hình đẹp… Đặc biệt, một “gentleman” hoàn hảo phải có tố chất riêng để trở thành tâm điểm nên đừng ngại vì giới tính hay tuổi tác”, HLV Hà Anh bình luận về tiêu chí lựa chọn một thí sinh đến với “The Next Gentleman”.

Ngoài 3 HLV chính giúp đỡ các bạn về những kỹ năng người mẫu và thời trang,chương trình còn mời tới những người “cầm cân nảy mực” trong vai trò giám khảo, họ là những người thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ cùng các HLV truyền đạt các kinh nghiệm, kỹ năng cho các thí sinh và tìm ra một gương mặt xứng đáng cho ngôi vị quán quân. Và chương trình cũng chính thức công bố hai giám khảo chính của chương trình là Dược Sĩ Tiến và ca sĩ Nguyễn Hưng.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, giám khảo Nguyễn Hưng cũng có chia sẻ về vai trò của bản thân khi quyết định góp mặt tại chương trình: “Vai trò giám khảo của Hưng quả thật là gánh nặng, tuy nhiên, gánh nặng hơn lại nằm ở bộ 3 huấn luyện viên. Điều Nguyễn Hưng lo lắng nhất là quyết định của mình có nhận được sự ủng hộ của mình người, có làm hài lòng những ai hâm mộ chương trình này hay không. Do đó, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ quyết định của các thành viên trong BGK để Hưng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Ảnh: BTC