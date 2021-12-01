Vừa đặt chân đến Isreal nhưng Kim Duyên đã được dự đoán lọt Top 5 chung cuộc Miss Universe 2021

Sao Việt 01/12/2021 16:37

Kim Duyên được chuyên trang quốc tế dự đoán loạt Top 5 chung cuộc Miss Universe 2021.

Mới đây, một chuyên trang sắc đẹp quốc tế của Philippines, Sash Factor đã đưa ra nhận định về Top 20 chung cuộc cho Miss Universe 2021. Theo đó, đại diện của Nam Phi được dự đoán sẽ đăng quang tại cuộc thi năm nay. Trong khi đó, Kim Duyên tiếp tục lọt Top 5, giữ nguyên phong độ so với bảng xếp hạng trước.

Vừa đặt chân đến Isreal nhưng Kim Duyên đã được dự đoán lọt Top 5 chung cuộc Miss Universe 2021 - Ảnh 1

Có thể thấy, đại diện Việt Nam đang được quốc tế đánh giá rất cao khi liên tục đưa vào top những thí sinh mạnh nhất tại Miss Universe 2021. Trước đó, chuyên trang Global Beauties cũng xếp Kim Duyên vào hàng Top 11 thí sinh trụ đến cuối cùng. Sau H'Hen Niê, Kim Duyên là gương mặt thứ 2 được chuyên trang nổi tiếng này đặt niềm tin. Những đánh giá tích cực vừa qua sẽ là động lực và là tín hiệu tốt để Á hậu gốc Cần Thơ toả sáng và hoàn thành tốt vai trò của mình tại cuộc thi như Hoa hậu H'Hen Niê đã từng vào năm 2018.

Vừa đặt chân đến Isreal nhưng Kim Duyên đã được dự đoán lọt Top 5 chung cuộc Miss Universe 2021 - Ảnh 2

Ảnh: Internet

Kim Duyên diện áo dài trắng thướt tha thăm di tích 'Bức tường than khóc' ở Israel

Kim Duyên diện áo dài trắng thướt tha thăm di tích 'Bức tường than khóc' ở Israel

Trong hoạt động ngoại khóa của Miss Universe 2021, Kim Duyên lựa chọn trang phục tà áo dài trắng thướt tha quảng báo cho văn hóa Việt Nam.

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