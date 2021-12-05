Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’

Sao Việt 05/12/2021 13:26

Và như đã biết, chàng “nam thần” nào lần đầu chạm ngõ điện ảnh mà đóng phim của đạo diễn Luk Vân thì y như rằng sẽ nổi tiếng đình đám. Anh Tú, Hải Nam và giờ là đến phiên Đặng Trần Nhậm.

Tối ngày 3/12, buổi ra mắt seri sitcom “Chuyện của Hiền” đã được diễn ra ở một rạp chiếu phim tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên: Trịnh Thảo, Tiko Tiến Công, Him Phạm, Phú Thịnh… Gây chú ý hơn cả là sự xuất hiện của diễn viên Trần Nhậm, chàng hotboy đang chiếm được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là các fan girl. Diện nguyên cây vest màu trắng sữa kết hợp vẻ ngoài thư sinh, Trần Nhậm thu hút ánh nhìn của nhiều khán giả và giới báo chí bởi vẻ đẹp điển trai của mình.

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 1Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 2

Trên thảm đỏ sự kiện, khoảnh khắc Đặng Trần Nhậm sánh đôi cùng Trịnh Thảo đã một lần nữa làm cho người hâm mộ “quắn quéo” bởi quá đẹp đôi. Không chỉ thế, bộ out-fit mà cả hai chọn cũng “tone-sur-tone” làm dấy lên sự tò mò của nhiều người, rằng không biết liệu cặp đôi này có hẹn nhau cùng “lên đồ” đi sự kiện hay không. 

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 3Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 4

Nói về vai diễn trong phim, Đặng Trần Nhậm chia sẻ: “Nhậm sẽ vào vai Khánh, một chàng trai có vẻ ngoài hơi lạnh lùng, đôi khi sẽ khiến cho người khác thấy khó gần nhưng thực chất anh ấy lại là một chàng trai ấm áp và tốt bụng. Trịnh Thảo sẽ vào vai Hiền, trong phim Khánh và Hiền là một couple dễ thương, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị và những giây phút vui vẻ tới cho mọi người”. Trần Nhậm cho biết Khánh giống với tính cách và con người thật của mình tới 70 - 80% đã giúp anh nhập vai dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tiết lộ mình không gặp phải áp lực khi nhận vai diễn này bởi anh đã nghiên cứu kịch bản và đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 5
Đặng Trần Nhậm cùng đạo diễn Luk Vân, người nổi danh "mát tay" trong việc tìm kiếm và "lăng xê" gương mặt diễn viên trẻ, đặc biệt là diễn viên nam
 
Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 6
Luk Vân cùng 2 "nam thần" đóng phim của mình là Trần Nhậm và Phú Thịnh

 Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 7

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 8
Dàn diễn viên và khách mời tham dự buổi họp báo ra mắt phim

Chia sẻ về bạn diễn của mình, Trịnh Thảo cho biết đây là dự án đầu tiên cô và Trần Nhậm có dịp hợp tác với nhau nên vẫn chưa hiểu được hết về anh chàng này. Nữ diễn viên đột nhiên quay qua “bóc phốt” bạn diễn: “Nhậm là người rất hoà đồng, vui tính, dễ gần và có rất nhiều fan girl. Hình ảnh mọi người thường thấy ở Trần Nhậm là một chàng trai ngọt ngào, đẹp trai và dễ thương đúng không? Nhưng không mọi người ơi, Nhậm là một người rất nhây, cực kì nhây luôn”.

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 9Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 10

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 11
Nam chính bên nữ chính Trịnh Thảo

Chia sẻ về bạn diễn của mình, Trịnh Thảo cho biết đây là dự án đầu tiên cô và Trần Nhậm có dịp hợp tác với nhau nên vẫn chưa hiểu được hết về anh chàng này. Nữ diễn viên đột nhiên quay qua “bóc phốt” bạn diễn: “Nhậm là người rất hoà đồng, vui tính, dễ gần và có rất nhiều fan girl. Hình ảnh mọi người thường thấy ở Trần Nhậm là một chàng trai ngọt ngào, đẹp trai và dễ thương đúng không? Nhưng không mọi người ơi, Nhậm là một người rất nhây, cực kì nhây luôn”.

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 12
Him Phạm

Đặng Trần Nhậm là chàng hotboy chiếm được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả từ show truyền hình thực tế “Tỏ tình hoàn mỹ”. Hiện tại, trang facebook cá nhân của anh chàng đã thu hút hơn 600.000 follows, fanpage mang tên anh cũng đang được hơn nửa triệu người yêu thích. Đây là con số “không phải dạng vừa” đối với một gương mặt diễn viên trẻ hiện nay.

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’ - Ảnh 13
Hotdad một con "Người ấy là ai" Phú Thịnh

Seri sitcom “Chuyện của Hiền” dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào cuối tháng 12.2021 với thời lượng 150 tập. Các bạn nhớ đón xem để ủng hộ cho vai diễn Khánh của Đặng Trần Nhậm nhé!

Ảnh: BTC

 

 

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Từ khóa:   Luk Vân Đặng Trần Nhậm Chuyện của HIền

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