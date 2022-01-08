Cộng đồng mạng sốt rần rần khi Phương Trinh Jolie đăng ảnh mặt mộc diện bikini thả dáng nóng bỏng bên bể bơi

Mới đây, Phương Trinh Jolie tự tin chia sẻ trên Instagram những bức ảnh bikini quyến rũ, gợi cảm khi đi bơi. Trong ảnh, cô nàng để mặt mộc hoàn toàn nhưng nhan sắc vẫn khá xinh đẹp và cuốn hút.

Nổi tiếng là một người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng, Phương Trinh Joilie có một bộ sưu tập những khoảnh khắc diện bikini cực sexy trên MXH. Instagram của cô ngập tràn những bức ảnh khoe triệt để cơ thể với đường cong hút mắt với điểm nhấn là vòng eo con kiến nhỏ nhắn. Số đo 3 vòng được bật mí của cô là 84-61-95.

Mới đây, cô đã đăng tải trên trang các nhân những bức ảnh gợi cảm trong bộ trang phục bikini da beo với thiết kế khá ấn tượng. Một lần nữa thân hình "không tì vết" của Phương Trinh Joilie lại nhận được vô số lời khen từ dân mạng. Được biết, để giữ được thân hình gọn gàng, gợi cảm như hiện tại, Phương Trinh Jolie đã rất nỗ lực tập luyện. Bộ môn thể thao yêu thích nhất của cô là yoga. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có một chế độ ăn uống khoa học.

Hiện tại, cô đang sống cùng với bạn trai kém 3 tuổi - diễn viên Lý Bình. Sau khi đính hôn, hai người đã dọn về sống chung chờ ngày tổ chức đám cưới. Cách đây không lâu, Lý Bình cũng đã mua tăng Phương Trinh Joilie một chiếc xe hơi đắt tiền. Và món quà đó đã được cô nàng nhanh chóng khoe trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp, FBNV, Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dong-mang-sot-ran-ran-khi-phuong-trinh-jolie-dang-anh-mat-moc-dien-bikini-tha-dang-nong-bong-ben-be-boi-444990.html