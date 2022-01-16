Thiên Nga "The Face" khoe body nóng bỏng trong trang phục bikini táo bạo, mong muốn 'lấn sân' làm diễn viên chuyên nghiệp

Thiên Nga được nhận xét ngày càng xinh đẹp và gợi cảm hơn. Người đẹp bày tỏ mong muốn được tiến sâu trong môn nghệ thuật thứ 7, cũng như thể hiện hình tượng đa di năng trong nghệ thuật.

Thiên Nga (sinh năm 1994) từng là một trong những cái tên gây chú ý tại cuộc thi The Face 2017 trong đội siêu mẫu Minh Tú. Vẻ ngoài xinh đẹp, pha chút lạnh lùng đã tạo nên một nét riêng cho cô trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, Thiên Nga được biết đến khi xuất hiện trong nhiều MV, phim ngắn, sitcom và quảng cáo. Đặc biệt với vai Yumi trong sitcom "Gia đình là số 1", nữ diễn viên gặt hái nhiều thành công và có được lượng người hâm mộ đáng kể.

Sau khi rời cuộc thi, dù không có quá nhiều hoạt động nổi bật song Thiên Nga vẫn tham gia một số bộ phim và là gương mặt dược nhiều người yêu mến. Sau một vài biến cố tình cảm, Thiên Nga có sự thay đổi về mặt hình ảnh, phong cách. Cô trở nên sexy, gợi cảm hơn. Những ngày đầu 2022, Thiên Nga có chuyến du lịch tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày lao động vất vả và “nạp năng lượng” chuẩn bị cho một năm mới bùng nổ hơn.

Cũng trong chuyến đi này, người đẹp tranh thủ “thả dáng” với bộ bikini màu pastel nhẹ nhàng. Bộ đồ tắm 2 mảnh dù không phô trương quá nhiều da thịt Thiên Nga, nhưng vẫn tôn lên tối đa từng đường cong cơ thể và giúp cô toát lên vẻ sang chảnh. Người đẹp không ngại diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe vòng eo con kiến săn chắc và đôi chân thon dài nuột nà. Ảnh: Tổng hợp

Á hậu Thụy Vân diện váy khoe chân dài gợi cảm giữa trời đông Hà Nội Vốn quen mặt khán giả ở các chương trình chính luận trên sóng VTV với hình ảnh chỉn chu thì ở "Gặp gỡ diễn viên truyền hình", Thụy Vân lại khiến mọi người bất ngờ với hình ảnh tươi trẻ, xinh đẹp đến khó cưỡng.

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