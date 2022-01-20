Hiền Hồ liên tục "dội bom" MXH bằng hình ảnh mặc bikini siêu sexy, khoe ba vòng nóng bỏng

Không chỉ giàu có, Hiền Hồ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ sau 5 năm nổi tiếng.

Hiền Hồ sinh năm 1997 tại Đắk Lắk. Cô từng tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 2015 trước khi nổi tiếng với danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2017. Với sở trường là dòng nhạc ballad với giai điệu trữ tình, Hiền Hồ liên tục có những bản hit ấn tượng như Em ngày xưa khác rồi, Gặp nhưng không ở lại, Có như không có... Thời gian gần đây, Hiền Hồ tích cực khoe vóc dáng nóng bỏng cùng cuộc sống giàu có ở tuổi 25. Mới đây, cô tiếp tục khiến khán giả phải trầm trồ khi chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini, khoe khéo vòng một đầy đặn, vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ.

Cô nàng không chỉ sở hữu giọng hát hay mà còn có gương mặt xinh như búp bê. Với chiều cao 1m70, Hiền Hồ có lợi thế về hình thể khi diện các trang phục gợi cảm. Được biết, để giữ được vóc dáng thon thả, Hiền Hồ thường xuyên tập nhảy, bơi lội và dùng latex nịt eo tạo đường cong mềm mại. Trước những tin đồn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Hiền Hồ từng thẳng thắn cho hay: "Trên mạng có nhiều thông tin trái chiều, tin đồn dao kéo, thẩm mỹ... Tôi biết mình giải thích thế nào, vẫn có người không muốn hiểu. Những ai đã có thói quen chỉ trích đánh giá người khác, họ sẽ cứ tiêu cực như vậy. Thôi thì mỗi người một ý kiến riêng của họ, nhưng chỉ mong mọi người đừng để sự phán xét, đánh giá của mình đi quá xa".

"Gợi cảm quá", "Cuốn hút thật", "Nhìn như búp bê vậy, nhưng rất sexy"... là những lời khen ngợi dành cho vóc dáng của Hiền Hồ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối với vẻ đẹp đáng yêu trước kia của Hiền Hồ, và cho rằng cô đang sa đà vào việc khoe da thịt trên mạng xã hội. Vừa qua, Hiền Hồ cũng là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe hơi Mercedes đời mới có giá hơn 13 tỷ đồng. Không những vậy, nữ ca sĩ cũng sở hữu căn hộ cao cấp ở TP.HCM cùng loạt đồ hiệu đắt đỏ. Về chuyện tình cảm, Hiền Hồ từng vướng ồn ào tình cảm với ca sĩ Soobin Hoàng Sơn vào năm 2017. Kể từ sau chuyện lùm xùm, cô kín tiếng trong đời tư và chưa công khai thêm người bạn trai nào. Ảnh: FBNV

Cháy nhất MXH hôm nay là những hình ảnh nóng bỏng tay của "cặp đôi vàng làng nhạc" Tóc Tiên - Hoàng Touliver Ca sĩ Tóc Tiên vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh cô diện bikini nóng bỏng và khoe dáng bên ông xã Touliver sở hữu thân hình săn chắc, vạm vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-lien-tuc-doi-bom-mxh-bang-hinh-anh-mac-bikini-sieu-sexy-khoe-ba-vong-nong-bong-446951.html