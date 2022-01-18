Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo

Jun Vũ sinh năm 1995, gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong những bộ phim điển ảnh như: Vẽ đường cho yêu chạy, Cho em gần anh thêm chút nữa, Những tháng năm rực rỡ… Trong những ngày đầu mới nổi tiếng, cô sở hữu nét đẹp trong sáng, mong manh. Tuy nhiên, từ khi quyết định “dao kéo” vòng một, Jun Vũ dần thay đổi sang phong cách gợi cảm, quyến rũ hơn.

Có thể thấy, Jun Vũ ngày càng “lột xác” cả về ngoại hình lẫn phong cách. Trên trang cá nhân, hotgirl sinh năm 1995 thường đăng tải hình ảnh khoe dáng nóng bỏng.