Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo

Sao Việt 18/01/2022 16:29

Từng là những hotgirl được biết đến với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng , Jun Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi ngày càng gợi cảm, cá tính.

Jun Vũ sinh năm 1995, gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong những bộ phim điển ảnh như: Vẽ đường cho yêu chạy, Cho em gần anh thêm chút nữa, Những tháng năm rực rỡ… Trong những ngày đầu mới nổi tiếng, cô sở hữu nét đẹp trong sáng, mong manh. Tuy nhiên, từ khi quyết định “dao kéo” vòng một, Jun Vũ dần thay đổi sang phong cách gợi cảm, quyến rũ hơn.

Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 1

Có thể thấy, Jun Vũ ngày càng “lột xác” cả về ngoại hình lẫn phong cách. Trên trang cá nhân, hotgirl sinh năm 1995 thường đăng tải hình ảnh khoe dáng nóng bỏng.

Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 2

Không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc dịu dàng, ngọt ngào, Jun Vũ còn sở hữu body quyến rũ, “vòng nào ra vòng đó”.

Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 3

Ngày 11/01, nữ diễn viên sinh năm 1995 còn khiến fan hâm mộ sốt rần rần khi đăng tải một bộ ảnh diện trang phục bó sát, để lộ rõ vòng bụng săn chắc cùng đôi chân thon dài

Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 4
Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 5
Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 6
Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 7
Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 8
Hot girl Jun Vũ khiến fan hâm mộ bất ngờ khi ngày càng chuộng phong cách ăn mặc sexy, táo bạo - Ảnh 9
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