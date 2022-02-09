Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt'

Quỳnh Nga sinh năm 1988, được nhiều người biết đến nhờ vai cá sấu chúa trong phim truyền hình Lập trình cho trái tim. Năm 2019, sau khi công khai việc ly hôn với cựu người mẫu Doãn Tuấn, cô mới tích cực trở lại showbiz. Từ đó, cô liên tục tham gia các phim như “Về nhà đi con”, “Hoa trong bão” và “Sinh tử”.

Quỳnh Nga theo đuổi hình tượng gợi cảm, nữ tính. Nữ diễn viên cho biết cô hiện sở hữu số đo ba vòng 88-56-93 cm. Cô tự tin khoe thân hình cân đối, gợi cảm với các loại trang phục bó sát, cắt khoét. Vòng eo 56 cm với cơ bụng số 11 sắc nét cùng vòng ba nảy nở hình trái táo của Quỳnh Nga là mơ ước của nhiều cô gái. Để có hình thể này, nữ diễn viên duy trì luyện tập mỗi ngày.