Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt'

Sao Việt 09/02/2022 09:08

Quỳnh Nga dành rất nhiều thời gian luyện tập và cải thiện số đo ba vòng, khiến nhiều người trầm trồ mỗi khi cô khoe ngực nở, eo thon.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, được nhiều người biết đến nhờ vai cá sấu chúa trong phim truyền hình Lập trình cho trái tim. Năm 2019, sau khi công khai việc ly hôn với cựu người mẫu Doãn Tuấn, cô mới tích cực trở lại showbiz. Từ đó, cô liên tục tham gia các phim như “Về nhà đi con”, “Hoa trong bão” và “Sinh tử”.

Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 1

Quỳnh Nga theo đuổi hình tượng gợi cảm, nữ tính. Nữ diễn viên cho biết cô hiện sở hữu số đo ba vòng 88-56-93 cm. Cô tự tin khoe thân hình cân đối, gợi cảm với các loại trang phục bó sát, cắt khoét. Vòng eo 56 cm với cơ bụng số 11 sắc nét cùng vòng ba nảy nở hình trái táo của Quỳnh Nga là mơ ước của nhiều cô gái. Để có hình thể này, nữ diễn viên duy trì luyện tập mỗi ngày.

Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 2

Tối 6/2, Quỳnh Nga đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân khiến cõi mạng xôn xao. “Khai xuân tập tành chăm chỉ đánh bay bánh chưng, xôi gấc giữ vòng eo 56 của tôi”, Quỳnh Nga chia sẻ. Người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ body chuẩn chỉnh không mỡ thừa của nữ diễn viên.

Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 3

Trở lại phòng tập sau một thời gian dài, Quỳnh Nga vẫn khoe được khả năng đu dây điêu luyện của mình. Vóc dáng của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Ở tuổi 32, Quỳnh Nga vẫn sở hữu body chuẩn đét, vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là vòng 3 ngồn ngộn. Dân tình không ít lần phải “mắt tròn mắt dẹt” trước đường cong sexy, quyến rũ của nữ diễn viên Về Nhà Đi Con .

Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 4

Dưới phần bình luận, người hâm mộ hết lời ngợi ca vóc dáng “đỉnh chóp” của Quỳnh Nga. Nhờ tập luyện chăm chỉ, nữ diễn viên vẫn giữ được body gợi cảm, xếp vào loại nhất nhì trong showbiz Việt.

Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 5
Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 6
Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 7
Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt' - Ảnh 8

Ảnh: FBNV, Internet

Từ khóa:   Quỳnh Nga Quỳnh Nga tái hôn Quỳnh Nga sexy

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 19 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 59 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"