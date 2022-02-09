Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt'

Quỳnh Nga dành rất nhiều thời gian luyện tập và cải thiện số đo ba vòng, khiến nhiều người trầm trồ mỗi khi cô khoe ngực nở, eo thon.
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Quỳnh Nga sinh năm 1988, được nhiều người biết đến nhờ vai cá sấu chúa trong phim truyền hình Lập trình cho trái tim. Năm 2019, sau khi công khai việc ly hôn với cựu người mẫu Doãn Tuấn, cô mới tích cực trở lại showbiz. Từ đó, cô liên tục tham gia các phim như “Về nhà đi con”, “Hoa trong bão” và “Sinh tử”.
Quỳnh Nga theo đuổi hình tượng gợi cảm, nữ tính. Nữ diễn viên cho biết cô hiện sở hữu số đo ba vòng 88-56-93 cm. Cô tự tin khoe thân hình cân đối, gợi cảm với các loại trang phục bó sát, cắt khoét. Vòng eo 56 cm với cơ bụng số 11 sắc nét cùng vòng ba nảy nở hình trái táo của Quỳnh Nga là mơ ước của nhiều cô gái. Để có hình thể này, nữ diễn viên duy trì luyện tập mỗi ngày.
Tối 6/2, Quỳnh Nga đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân khiến cõi mạng xôn xao. “Khai xuân tập tành chăm chỉ đánh bay bánh chưng, xôi gấc giữ vòng eo 56 của tôi”, Quỳnh Nga chia sẻ. Người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ body chuẩn chỉnh không mỡ thừa của nữ diễn viên.
Trở lại phòng tập sau một thời gian dài, Quỳnh Nga vẫn khoe được khả năng đu dây điêu luyện của mình. Vóc dáng của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Ở tuổi 32, Quỳnh Nga vẫn sở hữu body chuẩn đét, vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là vòng 3 ngồn ngộn. Dân tình không ít lần phải “mắt tròn mắt dẹt” trước đường cong sexy, quyến rũ của nữ diễn viên Về Nhà Đi Con .
Dưới phần bình luận, người hâm mộ hết lời ngợi ca vóc dáng “đỉnh chóp” của Quỳnh Nga. Nhờ tập luyện chăm chỉ, nữ diễn viên vẫn giữ được body gợi cảm, xếp vào loại nhất nhì trong showbiz Việt.
Ảnh: FBNV, Internet